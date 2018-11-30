В Октябрьском и Красноглинском районах избраны главы администраций

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В пятницу, 30 ноября, депутаты районных советов в Октябрьском и Красноглинском районах избрали глав администраций.



Напомним, конкурсы на замещение должностей были объявлены 24 октября. Участники конкурса должны были представить свое видение развития территорий районов.



В Красноглинском районе победу одержал Вячеслав Коновалов, который уже возглавлял эту территорию с 2012 по 2014 годы. После этого он руководил городским Департаментом благоустройства и экологии, а позже, до конца 2017 года - объединенным Департаментом городского хозяйства и экологии. До последнего времени Вячеслав Коновалов занимал должность заместителя руководителя Департамента градостроительства Самары.



В Октябрьском районе главой администрации депутаты избрали Александра Кузнецова, который занимает должность заместителя прокурора города, передает пресс-служба администрации Самары.

