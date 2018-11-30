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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Октябрьском и Красноглинском районах избраны главы администраций

30 ноября 2018 22:31
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В пятницу, 30 ноября, депутаты районных советов в Октябрьском и Красноглинском районах избрали глав администраций.

Напомним, конкурсы на замещение должностей были объявлены 24 октября. Участники конкурса должны были представить свое видение развития территорий районов.

В Красноглинском районе победу одержал Вячеслав Коновалов, который уже возглавлял эту территорию с 2012 по 2014 годы. После этого он руководил городским Департаментом благоустройства и экологии, а позже, до конца 2017 года - объединенным Департаментом городского хозяйства и экологии. До последнего времени Вячеслав Коновалов занимал должность заместителя руководителя Департамента градостроительства Самары.

В Октябрьском районе главой администрации депутаты избрали Александра Кузнецова, который занимает должность заместителя прокурора города, передает пресс-служба администрации Самары.
 
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Комментарии



Политика региона
30 ноября 2018  22:49
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30 ноября 2018  22:31
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В Красноглинском районе победу одержал Вячеслав Коновалов, в Октябрьском районе главой администрации депутаты избрали Александра Кузнецова. Политика региона
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