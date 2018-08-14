В Новокуйбышевске ‪Дмитрий Азаров‬ проводит региональное совещание "Об основных направлениях экологического развития СО"

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В обсуждении принимают участие главы городов, руководители министерств и ведомств, директора крупнейших предприятий.Вопросы охраны окружающей среды для региона особенно актуальны:- в СО сконцентрированы предприятия практически всех отраслей промышленности;- в регионе 3 крупных промышленных центра: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск- зарегистрировано более миллиона транспортных средств.В конце 2000-х в области сформирована система регионального экологического надзора, в создании которой принял участие Дмитрий Азаров во время работы руководителем министерства природопользования области. В работе задействованы и специалисты органов МСУ.Глава региона отметил роль крупнейших промышленных предприятий области в улучшении экологической обстановки.С 2011 по 2017 годы выбросы от стационарных источников снизились на 14% - благодаря масштабной модернизации промбазы и внедрению экологически безопасных технологий."Мы лишь в начале пути. Предстоит большая работа", - отметил Дмитрий Азаров и подчеркнул, что регион будет следовать федеральному тренду на снижение выбросов, - "Это требование не только Главы государства. В этом заинтересованы все жители Самарской области, мы сами".На совещании идёт подробный разбор по всем факторам, влияющим на качество атмосферного воздуха, сохранение чистоты водоемов и почв, а также внедрении системы государственного экологического мониторинга.Крупнейшие предприятия региона докладывают о реализации экологических программ.Одна из серьёзных проблем, снижающих эффективность работы по обеспечению экологической безопасности, отсутствие должной координации между профильными ведомствами и контрольными органами по экологическому надзоруРаньше, в том числе при Дмитрии Азарове в должности министра, действовал межведомственный координационный орган, позволяющий всем инстанциям сообща работать над решением важных проблем,например, защите водоохранных зон и контроля беспрепятственного прохода к Волге.Впоследствии работа координационного органа была упразднена, и эффективность этой работы на порядок снизилась."У меня в этом году не много времени побывать в акватории Волги, но все,что вижу там, не внушает оптимизма. Понимаю, что ситуация значительно ухудшилась за этот период., перекрыто все уже заборами, гаражами, какими-то шлагбаумами. А все это потому, что координирующий орган, который был и работал, вносил свою лепту: сносил незаконные дебаркадеры, гидротехнические сооружения, обеспечивал доступ людей к федеральному водному объекту, прекратил работу. Поодиночке каждому ведомству решать эти вопросы сложно", - констатировал Дмитрий Азаров.Глава региона предложил возобновить работу совета и дал министерству месяц на проработку документации.Ещё один важный момент в работе контрольных ведомств - нацеливать предприятия на обеспечение экологических стандартов, при этом не отпугивая инвесторов бесконечными штрафами."Приоритет для нас - обеспечить экологическую безопасность,"- подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.