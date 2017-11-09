В Нижнем Новгороде открылся первый Молодежный форум ПФО
9 ноября 2017 15:24
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На открытой дискуссионной площадке собралось около 150-ти молодых представителей различных профессиональных и социальных групп, общественных и некоммерческих организаций, студенчества, лидеры общественного мнения и гражданские активисты из всех регионов округа.
Открывая Молодежный форум, Алексей Сухов поприветствовал всех участников и гостей от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и поблагодарил за то, что откликнулись на участие в данном мероприятии. Обращаясь к молодежи, заместитель полпреда обозначил основную цель Форума – рассмотрение текущего состояния и положения дел в молодежной политике, обсуждение существующих рисков и угроз в данной сфере. Кроме этого, Алексей Сухов выразил надежду на абсолютно открытый и откровенный разговор в рамках окружного Молодежного форума.
«По результатам сегодняшнего мероприятия мы планируем выбрать лучших и самых активных из вас для включения в состав Молодежной палаты, которая является важным звеном Общественного совета Приволжского федерального округа. Каждый третий из вас сегодня будет иметь возможность отличиться, и в этой связи я предлагаю вам работу, демонстрирующую эффективность вашей жизненной позиции, ваших знаний, профессионализма, умений и навыков. Уважаемые ребята, до меня зачастую доходят разговоры, что сейчас наша молодежь испытывает трудности в самореализации, что мы не всегда понимаем текущее положение дел в молодежной политике, молодым людям не
хватает возможностей для выражения собственной позиции. Возможно, власть что-то делает не так. Мы рассчитываем, что сегодня на представленной площадке Форума состоится откровенный разговор по самым насущным проблемам, которые вас волнуют. Мы хотим выслушать вас, чтобы по результатам сегодняшней работы принять соответствующие решения, скорректировать молодежную политику в субъектах Приволжского федерального округа и подготовить предложения на федеральный уровень», – подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Сухов.
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко акцентировал внимание участников Молодежного форума на значимости идей молодежи на протяжении всех этапов исторического развития общества. В частности, он подчеркнул, что молодежь – это драйвер, от которого зависит развитие экономических, социальных и общественно-политических процессов страны.
Особое внимание Олег Мельниченко обратил на востребованность перспективных молодежных проектов: «Сейчас, как никогда, ценится креативный подход, требуется личность, индивидуальность. Очень важно, чтобы мы не потеряли все, что накоплено в истории нашей страны и в целом истории человечества. Но с другой стороны, мы должны совершить технологический рывок – в этом и состоит основная задача молодых людей. То, что мы будем иметь через 20-30 лет в России и в мире, будет зависеть от вас».
Кроме этого, Олег Мельниченко отметил, что в сфере молодежной политики Приволжский федеральный округ выглядит достойно: «Многие инициативы, которые в свое время начинались в ПФО, сейчас тиражируются в стране, в том числе успешный опыт проведения молодежных лагерей, например, «iВолга». Это также проекты, которые связаны с военно-патриотическим воспитанием, программа строительства кадетских корпусов. Сегодня подходы в работе по молодежной политике округа восприняты и внедряются нашими коллегами в других регионах».
Напомним, что Олег Мельниченко на протяжении последних 5-ти лет также является координатором Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества.
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский выделил роль молодежи в истории страны, а также проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в современной жизни: «Нужно понимать, откуда мы, историю наших регионов и влияние их на историю России. Вы – молодые люди, перед вами сегодня много вызовов. Есть определенные проблемы – самореализация, работа «социальных лифтов». Но мы не должны забывать о нашей нации, о роли нашей страны в мировой истории, которая является фундаментом понимания человеческих ценностей».
Работа Форума организована на четырех тематических площадках согласно приоритетным направлениям государственной молодежной политики: «Развитие личности», «Самореализация», «Общество» и «Информация, политика». Молодежь выскажется по темам, которые их сегодня особенно волнуют, – образование, воспитание, формирование личности, роль семьи, самореализация, трудоустройство, престиж рабочих профессий, культурное просвещение, перспективы развития страны. Вместе с приглашенными экспертами в ходе «живой» дискуссии будут выработаны новые подходы к решению вопросов, представляющих наибольший общественный интерес, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
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