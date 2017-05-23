В Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Медведева и Николая Меркушкина

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В частности, речь шла о реализации трех важных федеральных программ: по строительству новых школ, созданиюдополнительных мест в детских садах, а также программа «Жилье для российской семьи».В ходе встречи также обсуждался ряд других социально значимых вопросов. Среди них – дополнительная господдержка программы по созданию новых рабочих мест в Тольятти, а также профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе бывших работников «АвтоВАЗа».К сожалению, в Тольятти одной из серьезных проблем остается оказание высококвалифицированной медицинской помощи жителям Автозаводского района. В настоящее время прием больных ведется в помещении детского сада, где отсутствуют необходимые условия.В 2017 году за счёт средств областного бюджета в городском округе Тольятти начато строительство поликлиники на 1000 посещений в смену, а также детской поликлиники на 500 посещений в смену. Для завершения строительства требуется федеральная поддержка. Глава российского Правительства поддержал просьбу самарского Губернатора и дал соответствующее поручение профильным Министерствам.Также поддержка со стороны российского Правительства будет оказана в строительстве автомобильных дорог и благоустройстве Тольятти.На встрече также обсуждались перспективы строительства завода по переработке промышленных и бытовых отходов на полигоне «Преображенка» (Тольятти).Предметно был рассмотрен вопрос создания в Самаре научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». В «Гагарин-центре» планируется создать мощный студенческий кампус, прежде всего, для магистратуры и аспирантуры Самарского университета, других вузов региона и страны в целом, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Дмитрий Медведев поручил поддержать реализацию проекта на принципах ГЧП.Еще одной важной темой обсуждения стало строительство ключевых объектов дорожной инфраструктуры региона, в том числе Фрунзенского моста. Министерству транспорта РФ и Министерству финансов РФ было поручено найти источникифинансирования, чтобы обеспечить строительство мостового перехода в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба облправительства.