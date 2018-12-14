В Москве обсудили развитие общественных проектов Приволжского федерального округа

84

14 декабря 2018 года в Москве полномочный представитель Президента РФ в ПФОпровел заседание Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Заседание было посвящено подведению итогов реализации окружных общественных проектов в 2018 году и перспективам их развития на следующий год. В заседании приняли участие партнеры общественных проектов: руководители федеральных органов государственной власти, общественных структур, депутаты Государственной Думы, представители социально ответственного бизнеса.В 2018 году в общественных проектах ПФО патриотической, научно-технической, спортивной и культурной направленности приняли участие 370 тысяч молодых людей. Игорь Комаров отметил, что расширение охвата участников окружных проектов должно стать первоочередной задачей. «Нам необходимо предоставить возможность участия в них большему числу молодежи, в том числе в отдаленных муниципальных районах», — подчеркнул полпред.Он рассказал, что в 2019 году структура проектов в целом сохранится, но в их реализации планируется ряд дополнений.Так, в рамках проекта по поддержке детского и юношеского хоккея «Золотая шайба» планируется организовать окружной турнир для любительских студенческих команд.Изменения коснутся Интеллектуальной олимпиады ПФО. Ее конкурсная программа будет в большей степени ориентирована на реальные потребности современных наукоемких промышленных производств, чтобы обеспечить прямую связь наиболее талантливых студентов с потенциальными работодателями.На совещании была анонсирована и новая концепция Молодежного Форума ПФО «iВолга»: полюбившаяся молодым людям площадка станет еще более динамичной и будет соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики в Российской Федерации.«Уверен, что наша совместная работа позволит решить задачи патриотического воспитания молодежи и создать условия для полноценной реализации способностей и талантов молодых граждан России, а также выполнить другие приоритетные задачи, определенные Президентом Российской Федерации», — отметил Игорь Комаров, передает пресс-служба ПФО.Фото: пресс-служба ПФО