В Москве обсудили развитие общественных проектов Приволжского федерального округа
14 декабря 2018 21:45
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В 2018 году в общественных проектах ПФО патриотической, научно-технической, спортивной и культурной направленности приняли участие 370 тысяч молодых людей. Игорь Комаров отметил, что расширение охвата участников окружных проектов должно стать первоочередной задачей. «Нам необходимо предоставить возможность участия в них большему числу молодежи, в том числе в отдаленных муниципальных районах», — подчеркнул полпред.
Он рассказал, что в 2019 году структура проектов в целом сохранится, но в их реализации планируется ряд дополнений.
Так, в рамках проекта по поддержке детского и юношеского хоккея «Золотая шайба» планируется организовать окружной турнир для любительских студенческих команд.
Изменения коснутся Интеллектуальной олимпиады ПФО. Ее конкурсная программа будет в большей степени ориентирована на реальные потребности современных наукоемких промышленных производств, чтобы обеспечить прямую связь наиболее талантливых студентов с потенциальными работодателями.
На совещании была анонсирована и новая концепция Молодежного Форума ПФО «iВолга»: полюбившаяся молодым людям площадка станет еще более динамичной и будет соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики в Российской Федерации.
«Уверен, что наша совместная работа позволит решить задачи патриотического воспитания молодежи и создать условия для полноценной реализации способностей и талантов молодых граждан России, а также выполнить другие приоритетные задачи, определенные Президентом Российской Федерации», — отметил Игорь Комаров, передает пресс-служба ПФО.
Фото: пресс-служба ПФО
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