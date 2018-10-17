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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Москве Дмитрий Азаров встретился с первым заместителем министра Минприроды России Денисом Храмовым

17 октября 2018 15:06
93
Поскольку максимальное участие в нацпроекте
Губернатор СО сегодня проводит рабочий день в Москве. Дмитрий Азаров встретился с первым заместителем министра Минприроды России Денисом Храмовым. Стороны обсудили детали реализации национального проекта "Экология" на территории региона. 

Напомним, 9 октября губернатор обсуждал вопросы вхождения региона в нацпроект с Министром Дмитрием Кобылкиным. Сегодня глава региона Дмитрий Азаров и замминистра Денис Храмов уточнили позиции по тем направлениям, которые требовали дополнительной проработки.

Поскольку максимальное участие в нацпроекте "Экология" очень важно для региона, Дмитрий Азаров участвует в переговорах лично.

"Мы детально обсудили вопросы по всем заявкам, которые подала Самарская область для участия в федеральном национальном проекте", - отметил он. 

"По большинству заявок уже получено окончательное подтверждение. Мы с уверенностью можем рассчитывать на включение наших мероприятий в нацпроект и поддержку из федерального бюджета"- резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



Политика региона
17 октября 2018  15:06
Поскольку максимальное участие в нацпроекте
В Москве Дмитрий Азаров встретился с первым заместителем министра Минприроды России Денисом Храмовым
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