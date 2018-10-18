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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Москве Дмитрий Азаров встретился с Гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным

18 октября 2018 15:13
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Стороны обсудили перспективные направления развития ракетно-космического кластера Самарского региона.
В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Дмитрий Азаров встретился с Гендиректором "Роскосмоса"  Дмитрием Рогозиным.

Стороны обсудили перспективные направления развития ракетно-космического кластера Самарского региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



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