В Москве Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором АСВ Юрием Исаевым
17 июля 2018 19:53
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Стороны, в частности, обсудили сроки предоставления выплат вкладчикам самарского «Газбанка».
Дмитрий Азаров поблагодарил руководство АСВ за отклик, активное и оперативное взаимодействие, которое позволило быстро принять все необходимые меры: определить уполномоченный банк и дату начала выплат.
Жители региона смогут получить свои сбережения назад в отделениях одного из самых крупных и надежных банков – Сбербанке.
Такого решения Дмитрию Азарову удалось добиться в рамках переговоров.
Также удалось утвердить и более раннюю дату начала выплат - они начнутся уже с 23 июля.
«Сбербанк» имеет самую широкую филиальную сеть. Только в Самарской области определено больше сотни отделений, где будут производиться выплаты по вкладам, даже несмотря на расчетные нормативы – 50-60 отделений», - отметил глава региона. Это позволит людям быстрее получить средства.
В рамках встречи детально проговорили ситуацию по вкладчикам "Газбанка". Всего их 118 тысяч - из Самарской области и других регионов.
Дмитрий Азаров подчеркнул: "Люди могут быть абсолютно уверены, что выплаты начнутся в срок и пройдут максимально быстро, поводов для беспокойств быть не может".
Юрий Исаев, в свою очередь, отметил,что денег в системе страхования вкладов достаточно на выплаты не только по этому случаю, но и по ряду других: «Людям важно знать, что выплаты проходят в течение длительного времени, поэтому необязательно приходить за деньгами в первый же день».
Выплаты будут осуществляться под постоянным контролем как со стороны АСВ, так и Главы Самарского региона.
«Есть возможности работать эффективно вместе с командой АСВ для того, чтобы никаких проблем с выплатами у людей не возникало», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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