В Москве Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

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Важной темой стала подготовка и проведение заявочной кампании по нацпроектам.В ходе комиссии было особо отмечено, что Самарская область вовремя подала все необходимые документы для участия в нацпроектах.«Правительство Самарской области своевременно, до 12 июля, подало заявки, я их лично подписал, и по каждому направлению такие заявки поданы. Теперь предстоит большая совместная работа с каждым министерством федерального правительства по защите этих заявок, по включению их в конкретные программы», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Среди наиболее масштабных глава региона обозначил проекты по строительству дорог, объектов инфраструктуры, моста через Волгу.Заявки подготовлены и по направлениям здравоохранения, образования, спорта, культуры.‏«Очень важно, чтобы каждое министерство правительства Самарской области сейчас буквально «жило» в Москве, и такое поручение было министрам дано. Собственно, предваряя заявочную кампанию, каждый из министров побывал в Москве, проговорил со своими коллегами. Это и создало предпосылки для того, чтобы мы вовремя в соответствии с Указом Президента, в соответствии с нормативами Правительства подали все заявки. Мы максимально полно подготовились, теперь важно защитить каждый проект, обеспечить его необходимой проектной документацией. Во многом успех этой работы зависит от каждого министра правительства», – резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.