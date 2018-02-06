В Москве, в рамках рабочей поездки, Дмитрий Азаров встретился с Валентиной Матвиенко
6 февраля 2018 15:50
96
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
6 февраля 2018 16:40
Власти Крыма поставили для себя задачу приблизить уровень явки на выборах президента и результаты голосования за Владимира Путина к результатам референдума 2014... Политика региона
47
6 февраля 2018 16:06
Однако в свою победу верят не все кандидаты. Политика региона
103
6 февраля 2018 15:50
Выборы 2018
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
413
25 января 2018 19:09
Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни. Выборы 2018
187
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
166
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
487
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
513
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1737
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
581
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
575
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7211
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
355
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3436
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1981
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2414
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2303
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1930
Мероприятия