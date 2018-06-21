В Минстрое работают тематические секции Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области
21 июня 2018 18:29
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24 апреля 2018 года, после четырехлетнего перерыва, градостроительный совет при губернаторе Самарской области возобновил работу. «Наша общая задача — придать совещательному органу статус основного координатора всей градостроительной политики региона. Вопросы градостроительства, благоустройства, формирование комфортной среды, сохранения культурного наследия актуальны всегда. А когда им уделяется недостаточно внимания на протяжении ряда лет, они переходят из разряда актуальных в разряд проблемных», — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров в своем выступлении на Градостроительном совете.
Совещательный орган при Главе региона серьезно обновился. В его состав вошли ведущие эксперты, известные и молодые архитекторы, ученые, руководители градостроительных блоков администраций городов и районов. Градсовет должен стать локомотивом позитивных изменений в городах и населенных пунктах, экспертным органом для разработки, принятия и согласования нормативно-правовых актов, прежде всего стратегического характера. Все представители многогранного профессионального сообщества вовлечены в работу, инициируют и формируют темы и повестки.
Задача обновленного Градсовета – это координация всей градостроительной политики региона. Градостроительство, благоустройство, формирование комфортной среды, сохранения культурного наследия, контроль за соответствием муниципальных правовых актов стратегическим целям региона, осуществление комплексного анализа территории Самарской области на предмет детальной разработки ее функционального зонирования и определения перспективного и эффективного ее освоения и, конечно, Самарско-Тольяттинская агломерация как реально существующая форма расселения, значимость которой обозначена в Концепции пространственного развития Российской Федерации.
Со вступительным словом перед началом работы выступил первый заместитель министра – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников. Обсуждались проекты застройки, значимые объекты гражданского, жилищного и промышленного строительства. Рассматривались вопросы благоустройства городов и городских поселений, шла речь о формировании комфортной городской среды. Обсуждалась реализация проектов «5 кварталов» и «Стрелка». По окончании заседания состоялся обмен мнениями участников секций, сообщает пресс-служба облправительства.
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