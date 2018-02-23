В Минсельхозпроде Белоруссии выясняют, что побудило российскую сторону к запрету на ввоз молока в Россию

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По словам замминистра, сейчас в ведомстве выясняют, что побудило российскую сторону к такому решению.В разговоре с РБК Маринич сообщил, что в министерстве «планируют разобраться» с новыми претензиями Россельхознадзора. «Причем это будет сделано по каждому конкретному случаю. Для чего намерены в ближайшее время провести переговоры с российскими коллегами», — добавил он.Ранее 22 февраля Россельхознадзор сообщил, что с 26 февраля вводит запрет на поставки молока и некоторых видов молочной продукции из Белоруссии. В пресс-службе ведомства РБК пояснили, что запрет не распространяется на творог, сметану, сливочное масло. Ограничения будут действовать до «урегулирования ситуации» с безопасностью продукции.Россельхознадзор собирается провести переговоры с белорусской ветеринарной службой.