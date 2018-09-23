В Минобороны рассказали, как был сбит российский Ил-20 в Сирии
23 сентября 2018 13:50
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По данным оборонного ведомства, сначала Израиль сообщил, что будет нанесён удар по целям на севере Сирии. Российский Ил-20, находящийся на севере страны, получил указание покинуть этот район и возвращаться на базу. В это время Израиль ударил в провинции Латакия (запад страны), и российский самолёт не успел уйти в безопасный район. Отмечается, что местоположение израильских F-16 указано не было.
Сирийские ПВО начали отражать атаку. F-16 заняли положение дежурства в 70 километрах западнее берегов Сирии, поставив электронные помехи и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара. Один из истребителей F-16 начал сближаться с Ил-20, совершавшим заход на посадку.
Сирийские ПВО восприняли манёвр как новую атаку израильской авиации и начали запуск ракет. Ил-20 оказался на направлении огня. Таким образом израильские истребители прикрылись им от ракет, маневрируя в этом районе.
Сирийская ракета попала в Ил-20, после чего он пропал с радаров. Однако израильские истребители ещё полчаса не покидали этот район, что мешало начать спасательную операцию.
Учитывая все подробности произошедшей 17 сентября трагедии, Минобороны РФ обвинило израильские ВВС в крушении разведывательного самолёта Ил-20 в Сирии.
Фото: соцсети
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