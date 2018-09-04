В Минкомсвязи предложили изменить закон о персональных данных

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- Современная регуляторика в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности, - заявил Волин ТАСС.В числе прочих, по мнению чиновника, страдает и журналистика. В пример, Волин привёл запрет на публикацию в социальных сетях знаменитой фотографии Ника Ута "Напалм во Вьетнаме". Там в движении изображена девятилетняя девочка. На ней не было вещей, потому что одежда загорелась и её пришлось сбросить.Кроме этого, замминистра считает, что "глупость" находится в регуляторике. Волин также отмечает, что неверно предъявлять претензии Роскомнадзору, который выступает в роли "блюстителя закона".