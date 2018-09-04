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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Минкомсвязи предложили изменить закон о персональных данных

4 сентября 2018 19:12
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Алексей Волин заявил, что действующий закон о персональных данных делает невозможным существование некоторых
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что действующий закон о персональных данных делает невозможным существование некоторых "очень полезных" сфер деятельности общества, передает life.ru.

- Современная регуляторика в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности, - заявил Волин ТАСС.

В числе прочих, по мнению чиновника, страдает и журналистика. В пример, Волин привёл запрет на публикацию в социальных сетях знаменитой фотографии Ника Ута "Напалм во Вьетнаме". Там в движении изображена девятилетняя девочка. На ней не было вещей, потому что одежда загорелась и её пришлось сбросить.

Кроме этого, замминистра считает, что "глупость" находится в регуляторике. Волин также отмечает, что неверно предъявлять претензии Роскомнадзору, который выступает в роли "блюстителя закона". 
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Комментарии



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Алексей Волин заявил, что действующий закон о персональных данных делает невозможным существование некоторых
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