В МИД Украины признали бесполезным введение виз с Россией
10 августа 2017 21:01
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По его словам, перед тем как вводить визы для россиян, власти Украины должны решить, чего именно они хотят добиться этим шагом. «Мы должны понимать, для чего мы это делаем — для того, чтобы лучше контролировать тех, кто приезжает на Украину из России с преступными намерениями, или нет», — заявил Макеев. Он отметил, что удачным шагом с этой точки зрения является введение биометрического контроля на границе страны. Проверка биометрических паспортов, по его мнению, даст спецслужбам больше информации о приезжающих россиянах.
«Объектом [контроля] являются не все граждане России. Главная проблема для властей — предотвратить случаи, когда на Украину попадают нежелательные элементы, в частности, террористы или люди, которые будут вредить национальным интересам и безопасности Украины. Это первый шаг в введении визового режима», — полагает дипломат. Он пояснил, что визы будут лишь «вывеской», демонстрирующей борьбу с угрозой из России, в то время как Киев нуждается в реальных мерах.
«Давайте представим ситуацию: любой террорист приходит в украинское посольство, сдает свой паспорт, объясняет цель визита, и украинский консул, к примеру в Ростове-на-Дону, не распознает в нем террориста. Это не его функция, это функция специальных служб», — пояснил он. По мнению дипломата, эффективной мерой может быть требование к россиянам заранее уведомлять украинские власти о цели визита в страну.
Вопрос о введении визового режима с Россией был поднят в Верховной раде в конце мая. Вскоре после этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к этой мере, если соответствующее решение будет принято. Позднее Климкин предположил, что альтернативой визам может стать декларирование цели визита через интернет.
Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко 9 июня оценила стоимость введения виз для россиян в в сумму 1,5–2 млрд грн ($57–76 млн). При этом она отметила, что обеспечить полный контроль границы украинские власти всё равно не смогут.
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Комментарии
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А если эта деятельность велась в составе группы, законопроект предлагает наказание в виде шести лет лишения свободы. Политика региона
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10 августа 2017 21:01
Эффективной мерой может быть требование к россиянам заранее уведомлять украинские власти о цели визита в страну. Политика региона
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