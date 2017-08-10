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Новости /  Политика /  Политика региона  

В МИД Украины признали бесполезным введение виз с Россией

10 августа 2017 21:01
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Эффективной мерой может быть требование к россиянам заранее уведомлять украинские власти о цели визита в страну.
Как пишет РБК, введение визового режима для россиян не решит существующих проблем и должно быть заменено другими мерами контроля. Об этом в интервью телеканалу Zik заявил ​директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

По его словам, перед тем как вводить визы для россиян, власти Украины должны решить, чего именно они хотят добиться этим шагом. «Мы должны понимать, для чего мы это делаем — для того, чтобы лучше контролировать тех, кто приезжает на Украину из России с преступными намерениями, или нет», — заявил Макеев. Он отметил, что удачным шагом с этой точки зрения является введение биометрического контроля на границе страны. Проверка биометрических паспортов, по его мнению, даст спецслужбам больше информации о приезжающих россиянах.

«Объектом [контроля] являются не все граждане России. Главная проблема для властей — предотвратить случаи, когда на Украину попадают нежелательные элементы, в частности, террористы или люди, которые будут вредить национальным интересам и безопасности Украины. Это первый шаг в введении визового режима», — полагает дипломат. Он пояснил, что визы будут лишь «вывеской», демонстрирующей борьбу с угрозой из России, в то время как Киев нуждается в реальных мерах.


​«Давайте представим ситуацию: любой террорист приходит в украинское посольство, сдает свой паспорт, объясняет цель визита, и украинский консул, к примеру в Ростове-на-Дону, не распознает в нем террориста. Это не его функция, это функция специальных служб», — пояснил он. По мнению дипломата, эффективной мерой может быть требование к россиянам заранее уведомлять украинские власти о цели визита в страну.

Вопрос о введении визового режима с Россией был поднят в Верховной раде в конце мая. Вскоре после этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к этой мере, если соответствующее решение будет принято. Позднее Климкин предположил, что альтернативой визам может стать декларирование цели визита через интернет.

Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко 9 июня оценила стоимость введения виз для россиян в в сумму 1,5–2 млрд грн ($57–76 млн). При этом она отметила, что обеспечить полный контроль границы украинские власти всё равно не смогут.


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Комментарии



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10 августа 2017  21:10
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