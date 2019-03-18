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В Крыму предложили США вернуть Калифорнию России

18 марта 2019 22:04
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Кандидат политических наук Иван Чихарев, комментируя заявление НАТО в связи с пятой годовщиной событий в Крыму, напомнил о бывшей российской колонии в Калифорнии.
Как передает РИА Новости, директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев, комментируя заявление НАТО в связи с пятой годовщиной событий в Крыму, напомнил о бывшей российской колонии в Калифорнии.

НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила "вернуть Крым" Украине.

"НАТО - последняя организация, которая должна удивляться усилению чьего-то военного присутствия, так как именно НАТО после холодной войны расширяет военное присутствие во всех регионах мира без согласия международного сообщества. Примером является нарушение со стороны военных кораблей США конвенции Монтрё. Ответное усиление России является совершенно закономерным с точки зрения обеспечения баланса сил в регионе. А в ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии - Форт-Росс", - сказал Чихарев.

Форт-Росс был основан в 1812 году Российско-американской компанией на Тихоокеанском побережье Калифорнии в 80 километрах от Сан-Франциско для промысла и торговли пушниной. В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру. 
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Комментарии



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В Крыму предложили США вернуть Калифорнию России
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