В Кремле заявили, что журналист Вышинский должен быть немедленно освобождён
2 ноября 2018 22:59
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По словам Пескова, Украина нарушает принципы свободы прессы, так как фактически Вышинский арестован за журналистскую деятельность. При этом представитель Кремля подчеркнул, что обмен Вышинского на украинца Романа Сущенко, осуждённого в России за шпионаж, невозможен.
— Это не тема обмена. Это нарушение всех правил. Нарушение принципов свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность... Его деятельность на Украине не отличалась от того, чем занимаетесь в Москве вы. И мы приветствуем, мы знаем, что ваша деятельность не сталкивается с какими-то ограничениями, — сказал Песков, обращаясь к украинским журналистам.
Напомним, главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В начале июня на заседании суда Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.
Сегодня у особняка МИДа РФ в Москве прошла акция в поддержку журналиста.
Роман Сущенко был приговорён к 12 годам колонии, однако вину не признал. В ФСБ РФ установили, что он служил в управлении разведки украинского Министерства обороны и собирал секретные сведения о военных России и Росгвардии.
Фото: РИА Новости
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