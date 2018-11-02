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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле заявили, что журналист Вышинский должен быть немедленно освобождён

2 ноября 2018 22:59
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При этом Дмитрий Песков отметил, что тема обмена в данном вопросе не поднимается.
Главный редактор РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский, арестованный Херсонским судом, должен быть незамедлительно освобождён, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает life.ru.

По словам Пескова, Украина нарушает принципы свободы прессы, так как фактически Вышинский арестован за журналистскую деятельность. При этом представитель Кремля подчеркнул, что обмен Вышинского на украинца Романа Сущенко, осуждённого в России за шпионаж, невозможен.

— Это не тема обмена. Это нарушение всех правил. Нарушение принципов свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность... Его деятельность на Украине не отличалась от того, чем занимаетесь в Москве вы. И мы приветствуем, мы знаем, что ваша деятельность не сталкивается с какими-то ограничениями, — сказал Песков, обращаясь к украинским журналистам.

Напомним, главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В начале июня на заседании суда Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

Сегодня у особняка МИДа РФ в Москве прошла акция в поддержку журналиста.

Роман Сущенко был приговорён к 12 годам колонии, однако вину не признал. В ФСБ РФ установили, что он служил в управлении разведки украинского Министерства обороны и собирал секретные сведения о военных России и Росгвардии. 



Фото:  РИА Новости
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Комментарии



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