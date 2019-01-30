В Кремле прокомментировали новую волну "минирований" в регионах
30 января 2019 23:18
55
— Это деяние наказуемое, и спецслужбы работают над этим. Хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты, (как) и человек, стоящий за этими провокационными действиями, — отметил представитель Кремля.
Напомним, волна анонимных сообщений о "минировании" прокатилась по 12 регионам страны и затронула свыше 70 различных объектов с массовым пребыванием людей.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
30 января 2019 23:18
Волна анонимных сообщений о "минировании" прокатилась по 12 регионам страны и затронула свыше 70 различных объектов с массовым пребыванием людей. Политика региона
49
30 января 2019 21:56
Стороны обсудили вопросы развития водного транспорта в СО. Политика региона
96
30 января 2019 16:06
Предлагается приравнять данное действие к такому нарушению, как общение по телефону во время управления автомобилем. Политика региона
169
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1119
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
831
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
816
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
426
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
563
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
513
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
898
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1111
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1308
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1875
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1650
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1924
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2295
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2514
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3759
Мероприятия