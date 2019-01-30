В Кремле прокомментировали новую волну "минирований" в регионах

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— Это деяние наказуемое, и спецслужбы работают над этим. Хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты, (как) и человек, стоящий за этими провокационными действиями, — отметил представитель Кремля.Напомним, волна анонимных сообщений о "минировании" прокатилась по 12 регионам страны и затронула свыше 70 различных объектов с массовым пребыванием людей.