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В Кремле попросили Росстат разъяснить данные о нехватке денег на обувь

3 апреля 2019 14:52
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Ранее Росстат опубликовал данные Комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. В документе приводится статистика по финансовому положению жителей страны.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о нехватке у россиян денег на обувь, передает РИА Новости.

"Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных".

Ранее Росстат опубликовал данные Комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. В документе приводится статистика по финансовому положению жителей страны.

Так, в исследовании говорится, что 52,9% домохозяйств не могут "справиться с неожиданными тратами", такими как срочные медицинские услуги или ремонт; 53,1% семей не могут себе позволить заменить самую простую мебель, пришедшую в негодность.

Еще 35,4% указали, что не имеют возможности "покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)".

Одиннадцать процентов домохозяйств не могут оплачивать жизненно необходимые лекарства.

В целом с затруднениями "сводят концы с концами" 79,5% российских семей, из них с "большими затруднениями" сталкиваются 14,6%. 
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Комментарии



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