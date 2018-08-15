В Кремле подтвердили, что Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии

244

— Когда мы были с визитом в Вене, она его пригласила на эту свадьбу, и в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность. Мы заедем и поздравим, — сказал Ушаков.Напомним, что ранее о возможности такого визита сообщили местные СМИ.Отмечалось, что обеспечивать безопасность на церемонии будут офицеры спецподразделения "Кобра". А спецслужбы уже проводят инструктажи по обеспечению безопасности на церемонии.Фото: соцсети