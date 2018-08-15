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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле подтвердили, что Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии

15 августа 2018 21:06
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Ранее австрийские СМИ сообщали, что спецслужбы уже готовят серьёзные меры безопасности на церемонии.
В субботу, 18 августа, по пути в Берлин президент РФ Владимир Путин посетит Австрию, где состоится свадьба министра иностранных дел Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Об этом life.ru сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Когда мы были с визитом в Вене, она его пригласила на эту свадьбу, и в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность. Мы заедем и поздравим, — сказал Ушаков.

Напомним, что ранее о возможности такого визита сообщили местные СМИ.

Отмечалось, что обеспечивать безопасность на церемонии будут офицеры спецподразделения "Кобра". А спецслужбы уже проводят инструктажи по обеспечению безопасности на церемонии. 


Фото:  соцсети
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