В Кремле поддержали инициативу Овечкина по созданию Putin Team

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Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team — «Команда Путина». Он пояснил, что часто встречает в западной прессе словосочетание Putin’s team.«И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды», — написал Овечкин в своем Instagram, подчеркнув, что никогда не скрывал своего отношения к президенту и открыто его поддерживал. Хоккеист также призвал всех желающих объединиться и «показать всем сильную и сплоченную Россию».По словам Пескова, в Кремле «приветствуют в целом» стремление Овечкина «выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа».«Но в какой форме будет эта инициатива организовываться, пока мы сказать не можем. Просто мы не знаем. Но Саша действительно, он очень известный россиянин, очень успешный россиянин. И действительно мы знаем, что он высоко ценит нашего президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают такую инициативу.Сразу после заявления хоккеиста Песков говорил, что в Кремле не известно об инициативе Овечкина.