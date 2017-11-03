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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле поддержали инициативу Овечкина по созданию Putin Team

3 ноября 2017 22:07
399
Однако не знают, как и когда оно будет создано.
В Кремле поддерживают инициативу хоккеиста Александра Овечкина создать за рубежом общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team — «Команда Путина». Он пояснил, что часто встречает в западной прессе словосочетание Putin’s team.

«И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды», — написал Овечкин в своем Instagram, подчеркнув, что никогда не скрывал своего отношения к президенту и открыто его поддерживал. Хоккеист также призвал всех желающих объединиться и «показать всем сильную и сплоченную Россию».

По словам Пескова, в Кремле «приветствуют в целом» стремление Овечкина «выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа».

«Но в какой форме будет эта инициатива организовываться, пока мы сказать не можем. Просто мы не знаем. Но Саша действительно, он очень известный россиянин, очень успешный россиянин. И действительно мы знаем, что он высоко ценит нашего президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают такую инициативу.

Сразу после заявления хоккеиста Песков говорил, что в Кремле не известно об инициативе Овечкина.


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Комментарии



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