В Кремле Владимир Путин встретился с избранными главами субъектов Российской Федерации
18 сентября 2018 22:16
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Вступительное слово на встрече с избранными главами регионов
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Здесь сегодня присутствуют и люди опытные, и новые руководители, исполнявшие до сих пор обязанности глав субъектов Федерации.
Хочу поздравить всех вас с победой на выборах. Вы уже в первом туре в ходе единого дня голосования 9 сентября получили мандат доверия от избирателей.
Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех – лишь начало вашей серьёзной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд.
Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу – хотя, повторяю, многие уже работали в качестве исполняющих обязанности, а некоторые были и руководителями регионов, поэтому много времени на раскачку не потребуется.
Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России.
Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. Чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток.
Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы и парки, скверы.
Все эти вопросы решаются, что называется, в конкретной работе, как у нас говорят часто, «на земле», то есть от вас будет очень многое зависеть.
Подчеркну: вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку.
На что хотел бы обратить особое внимание. Граждане не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата, в пользу той или иной партии. Они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. И это очень важно.
Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации – услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов.
Необходимо также выстраивать конструктивное сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие добровольцам. Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидеры России». Этот механизм у нас уже работает, прошу вас его поддержать.
Тем более что прошедшие выборы вновь показали: граждане поддерживают тенденции на обновление, и ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких‑то партийных преференций или партийной принадлежности.
Чтобы вашими соратниками, помощниками были люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов.
Хочу выразить надежду на то, что именно так вы и будете работать. Я хочу пожелать вам всем успехов.
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