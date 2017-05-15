В Казани состоится совместное совещание Секретаря Совбеза России Николая Патрушева и Михаила Бабича

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(Республика Татарстан) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев совместно с полномочным представителем Президента Российской Федерации в ПФО Михаилом Бабичем обсудят с главами субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, и представителями федеральных ведомств меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также вопросы противодействия незаконной миграции, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.