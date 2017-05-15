В Казани состоится совместное совещание Секретаря Совбеза России Николая Патрушева и Михаила Бабича
15 мая 2017 16:52
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Политика региона
15 мая 2017 16:52
На котором обсудят меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также вопросы противодействия незаконной миграции. Политика региона
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14 мая 2017 20:29
Законопроект предлагает увеличить штраф за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Политика региона
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12 мая 2017 17:18
В Нижнем Новгороде обсудили положительный опыт противодействия незаконным финансовым операциям. Политика региона
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Выборы 2018
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
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10 мая 2017 18:37
«Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
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6 октября 2016 10:46
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2018
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Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
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17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
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6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
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21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
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12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
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11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
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Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
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1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
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3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
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6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
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10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
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11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
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Мероприятия