В Казани обсудили планируемые объемы производства и экспорта продукции АПК регионами Приволжского федерального округа

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В Казани обсудили планируемые объемы производства и экспорта продукции АПК регионами Приволжского федерального округа22 февраля 2019 года в Казани заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФОпринял участие в совещании под руководством Министра сельского хозяйства Российской ФедерацииНа встрече обсуждались вопросы планируемых объемов производства и экспорта продукции АПК регионами Приволжского федерального округа.Заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий поприветствовал организаторов и участников мероприятия от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и отметил, что округ традиционно вносит существенный вклад в производство сельхозпродукции в стране.«По итогам 2018 года почти четвертая часть продукции животноводства от общероссийского уровня и пятая часть продукции растениеводства произведена аграриями Приволжья. ПФО является лидером среди федеральных округов по поголовью крупного рогатого скота, производству молока и говядины, валовому сбору подсолнечника. Занимает второе место по поголовью свиней и птиц, производству свинины и мяса птиц, валовому сбору картофеля и овощей. Четыре региона округа ‑ Республики Татарстан и Башкортостан, Саратовская и Оренбургская области входят в 20-ку крупнейших регионов страны по стоимости производимой сельхозпродукции», ‑ подчеркнул Алексей Кузьмицкий.Заместитель полпреда заметил, что аграрии округа обеспечивают основными видами сельхозпродукции другие субъекты Российской Федерации, а также зарубежные страны: «В 2018 году экспорт продукции АПК в целом по округу увеличился по сравнению с 2017 годом почти на 2% и составил 1,2 млрд долларов США. Крупнейшими экспортерами являются Саратовская, Самарская, Нижегородская области и Республика Татарстан. Основные потребители продукции регионов округа ‑ Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция. К концу 2024 года общеокружной объем экспорта должен увеличиться до 2,76 млрд долларов США, что в 2,3 раза превышает показатель 2018 года».В ходе совещания Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что особое внимание аппарат полпреда уделит реализации национальных и федеральных проектов. В частности, в I квартале 2019 года будет организован мониторинг установленных в соглашениях с Минсельхозом России целевых показателей экспорта продукции АПК.Другой принципиально важный момент, на который обратил внимание заместитель полпреда, ‑ повышение качества жизни людей, которые трудятся на селе. Этот вопрос в своем Послании Федеральному Собранию 20 февраля текущего года затронул Глава государства.«С 1 января 2020 года должна заработать новая государственная программа Минсельхоза России по развитию сельских территорий. Призываю руководителей регионов Приволжского федерального округа активно включиться в работу по формированию мероприятий программы, а также внимательно проанализировать, какие дополнительные меры могут быть приняты на региональном уровне, чтобы жить на селе стало реально лучше», ‑ добавил Алексей Кузьмицкий.Подводя итог совещания, заместитель полпреда отметил, что в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 перед регионами ПФО стоит масштабная задача по наращиванию объемов производства и экспорта продукции АПК.В рамках встречи с докладами по вопросам развития агропромышленного комплекса выступили главы регионов ПФО: президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.Минсельхозом запланировано проведение подобных мероприятий во всех федеральных округах Российской Федерации, передает пресс-служба ПФО.