В Казани Михаил Бабич принял участие в работе III Форума православной общественности

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Выступая на пленарном заседании форума, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил важностьдеятельности Русской православной церкви с молодежью, её усилия по воспитанию в молодых людях любви к своему Отечеству, его истории и культуре. Он рассказал, что в регионах округа растёт востребованность православных гимназий. В связи с этим в 2015 году на базе Нижегородской православной гимназии имени А.Невского (г. Н.Новгород) был сформирован окружной научно-методический центр по развитию православного образования, в котором аккумулируются лучшие разработки и образовательные методики.«На местном и региональном уровне православными организациями реализуются свыше 100 проектов социальной и просветительской направленности, в том числе по работе с молодежью и социально незащищенными группами населения, патриотическому воспитанию молодых людей. Вся эта, подчас незаметная для большинства людей работа, позволяет нам формировать условия для сохранения в молодом поколении любви к Родине, гражданской ответственности, патриотизма, духовных традиций», - сказал Михаил Бабич.Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поблагодарил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана за труды по поддержанию мира и согласия между верующими различных конфессий.В ходе пленарного заседания митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий по поручению патриарха Кирилла вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден «Славы и Чести» II степени.«Я представляю республику и считаю, что это награда всех татарстанцев», - сказал в ответном благодарственном слове Рустам Минниханов.Перед участниками Форума выступили председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов, который зачитал приветствиеруководителя Агентства Игоря Баринова. О государственно-религиозных отношениях в Республике Татарстан на современном этапе рассказал заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан Юрий Камалтынов.Также на Форуме было отмечено, что 4 сентября 2017 года в Татарстане открылась Болгарская исламская академия, которая призвана стать передовым образовательным центром для российских мусульман. Параллельно с этим органами власти и благотворителями оказывается активное содействие в восстановлении Собора Казанской иконы Божией Матери, который был воздвигнут на месте обретения иконы и являлся особо почитаемым местом паломничества для православных верующих со всей России. В республике продолжается и восстановление другого почитаемого центра православной культуры – острова-града Свияжска, который с 2017 года стал объектом культурного наследия ЮНЕСКО.Участники Форума продолжили работу на секциях «Развитие образовательных проектов в Татарстанской митрополии», «Социальные проекты Татарстанской митрополии. Вместе мы можем больше» и «Союз молодёжи. Вера, нравы, традиции сильного государства», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.