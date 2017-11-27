В Казани Михаил Бабич принял участие в работе III Форума православной общественности

Я нашел ошибку
Главные новости: 
По условиям конкурса претендовать на грант от Фонда может любой желающий, удовлетворяющий формальным условия конкурса, вне зависимости от привязки научной разработки к вузу.
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет финал конкурса «Умник»
Этот запуск станет 1880 для ракет-носителей, разработанных и изготовленных АО «РКЦ «Прогресс».
С космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» («РКЦ «Прогресс»)
Одной из основных целей строительства ПЭТ-центров является повышение доступности высокотехнологичной медицины в регионе.
Дмитрий Азаров открыл первый центр ядерной медицины в регионе
Участники общественных слушаний обсудили вопросы практической реализации создания зеленого щита, вопросы финансирования работ и другие вопросы.
ОНФ: Общественность Самары одобрила присвоение острову Коровий статуса «зеленого щита»
Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со свето
ГИБДД Самарской области: О световозвращающих элементах
Пострадали трое взрослых и двое малолетних детей.
В Железнодорожном районе Самары семья доставлена в больницу с признаками отравления, начата доследственная проверка
Занимавший до этого должность главного инженера Тюменских тепловых сетей (ОАО «Фортум»).
Исполнительным директором «ПТС» назначен Айдар Анварович Ильясов
Тела похищенных мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены стражами порядка закопанными в поле на территории Красноярского района.
Полицейские Сергиевского района задержали похитителей двух работников одного из предприятий Сургута
сегодня  Понедельник, 27 ноября, 18:06
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/11:
USD 58.53
0.07
EUR 69.33
0.15
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Казани Михаил Бабич принял участие в работе III Форума православной общественности

27 ноября 2017 15:21
85
На котором обсуждались образовательные проекты, работа с подрастающим поколением и социальное служение Татарстанской митрополии Русской православной церкви.
24 ноября 2017 года в Казани прошел III Форум православной общественности, на котором обсуждались образовательные проекты, работа с подрастающим поколением и социальное служение Татарстанской митрополии Русской православной церкви.

Выступая на пленарном заседании форума, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил важность
деятельности Русской православной церкви с молодежью, её усилия по воспитанию в молодых людях любви к своему Отечеству, его истории и культуре. Он рассказал, что в регионах округа растёт востребованность православных гимназий. В связи с этим в 2015 году на базе Нижегородской православной гимназии имени А.Невского (г. Н.Новгород) был сформирован окружной научно-методический центр по развитию православного образования, в котором аккумулируются лучшие разработки и образовательные методики.

«На местном и региональном уровне православными организациями реализуются свыше 100 проектов социальной и просветительской направленности, в том числе по работе с молодежью и социально незащищенными группами населения, патриотическому воспитанию молодых людей. Вся эта, подчас незаметная для большинства людей работа, позволяет нам формировать условия для сохранения в молодом поколении любви к Родине, гражданской ответственности, патриотизма, духовных традиций», - сказал Михаил Бабич.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поблагодарил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана за труды по поддержанию мира и согласия между верующими различных конфессий.

В ходе пленарного заседания митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий по поручению патриарха Кирилла вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден «Славы и Чести» II степени.

«Я представляю республику и считаю, что это награда всех татарстанцев», - сказал в ответном благодарственном слове Рустам Минниханов.

Перед участниками Форума выступили председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов, который зачитал приветствие
руководителя Агентства Игоря Баринова. О государственно-религиозных отношениях в Республике Татарстан на современном этапе рассказал заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан Юрий Камалтынов.

Также на Форуме было отмечено, что 4 сентября 2017 года в Татарстане открылась Болгарская исламская академия, которая призвана стать передовым образовательным центром для российских мусульман. Параллельно с этим органами власти и благотворителями оказывается активное содействие в восстановлении Собора Казанской иконы Божией Матери, который был воздвигнут на месте обретения иконы и являлся особо почитаемым местом паломничества для православных верующих со всей России. В республике продолжается и восстановление другого почитаемого центра православной культуры – острова-града Свияжска, который с 2017 года стал объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

Участники Форума продолжили работу на секциях «Развитие образовательных проектов в Татарстанской митрополии», «Социальные проекты Татарстанской митрополии. Вместе мы можем больше» и «Союз молодёжи. Вера, нравы, традиции сильного государства», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
27 ноября 2017  15:51
Занимавший до этого должность главного инженера Тюменских тепловых сетей (ОАО «Фортум»).
Исполнительным директором «ПТС» назначен Айдар Анварович Ильясов
Занимавший до этого должность главного инженера Тюменских тепловых сетей (ОАО «Фортум»).   Политика региона
207
27 ноября 2017  15:21
На котором обсуждались образовательные проекты, работа с подрастающим поколением и социальное служение Татарстанской митрополии Русской православной церкви.
В Казани Михаил Бабич принял участие в работе III Форума православной общественности
На котором обсуждались образовательные проекты, работа с подрастающим поколением и социальное служение Татарстанской митрополии Русской православной... Политика региона
84
25 ноября 2017  23:34
Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.
Кудрин придумал, как уменьшить разницу в уровне жизни российских регионов
Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.  Политика региона
372
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1902
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1323
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1226
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4820
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1713
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8590
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2421
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9759
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2810
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1628
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1413
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1759
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1648
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1382
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3014
Весь список

Мероприятия
Дума завоевала 7 призовых мест на Спартакиаде муниципальных служащих Тольятти
В Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата
Налоговые инспекции Самарской области приглашают на «Дни открытых дверей»
Весь список
Популярное
за сегодня

Сегодня вечером на улице Льва Толстого в Самаре столкнулись «Renault» и ВАЗ 2113, пострадали двое взрослых и трое детей

1223

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

1034

Катка на стадионе "Локомотив" в Самаре в этом году не будет

728
за неделю

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2416

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2389

В Самаре появится Северное шоссе

2290
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда