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В Казахстане предложили переименовать еще три города

25 марта 2019 15:04
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Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей, передает РИА Новости. 

Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. В субботу, 23 марта, глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, позже в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.

"Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар - именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей - именем Алихана Букейханова. Надо нам продолжить таким образом", - сказал Иса на на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" в поддержку переименования столицы.

По его мнению, политическое решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было правильным.

Позже он уточнил, что это является его личным мнением. "Это мое личное предложение, потом посмотрим фракцией партии, на заседании", - сказал Иса журналистам, отвечая на вопрос о том, как его инициатива будет продвигаться далее.

Демократическая партия "Ак Жол" ("Светлый путь") является парламентской партией, имеет депутатскую фракцию в мажилисе (нижний палате) парламента Казахстана.
 
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Комментарии



Политика региона
25 марта 2019  15:04
Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
В Казахстане предложили переименовать еще три города
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