В Казахстане предложили переименовать еще три города

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Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. В субботу, 23 марта, глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, позже в тот же день он вступил в силу после официального опубликования."Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар - именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей - именем Алихана Букейханова. Надо нам продолжить таким образом", - сказал Иса на на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" в поддержку переименования столицы.По его мнению, политическое решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было правильным.Позже он уточнил, что это является его личным мнением. "Это мое личное предложение, потом посмотрим фракцией партии, на заседании", - сказал Иса журналистам, отвечая на вопрос о том, как его инициатива будет продвигаться далее.Демократическая партия "Ак Жол" ("Светлый путь") является парламентской партией, имеет депутатскую фракцию в мажилисе (нижний палате) парламента Казахстана.