В Калининграде Дмитрий Азаров принял участие в заседании по итогам ЧМ-2018, которое провел Владимир Путин
20 июля 2018 20:48
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Обсуждались итоги проведения чемпионата мира по футболу − 2018, вопросы реализации Концепции наследия и дальнейшего использования инфраструктуры, спортивных объектов.
"Сегодня проводим совместное заседание Совета по спорту и Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». Предлагаю обсудить вопросы наследия чемпионата мира ФИФА по футболу. А это наследие действительно большое, если не сказать огромное. Имею в виду не только спортивные арены, аэропорты, дороги, объекты инфраструктуры, развитие наших городов, но и гуманитарное, человеческое измерение, рост интереса молодёжи, людей, по сути, всех возрастов к спорту, доброе отношение граждан разных стран к России, их стремление вернуться в нашу страну вновь", - сказал Владимир Путин открывая заседание, передает www.kremlin.ru.
В ходе встречи подведены итоги ЧМ-2018, особенно отмечена роль регионов.
"На заседании прозвучали оценки того, как все было организовано, и эти оценки очень высокие. Президент неоднократно в своем выступлении поблагодарил управленческие команды регионов за очень четкую подготовку и проведение матчей ЧМ. Самарская область заставила оргкомитет "Россия-2018" поволноваться чуть больше, чем другие регионы, однако, в результате с задачей мы справились успешно. Область заняла 4 место по турпотоку - за период ЧМ к нам приехало порядка 500 тысяч болельщиков, 250 000 человек посетили матчи", - рассказал Дмитрий Азаров.
Говоря о наследии футбольного первенства, Дмитрий Азаров отметил, что «Самара Арена», которая вмещает 45 тысяч болельщиков, станет домашним стадионом команды "Крылья Советов". Первый матч состоится уже 31 июля. Волжане встретятся с ЦСКА.
«Есть ряд предложений использовать стадионы частично и под офисы, и под тренажерные залы, и под выставочные центры, и под проведение концертов. Президент отдельно акцентировал наше внимание на том, что спорт – это приоритет», - подчеркнул глава региона.
Дмитрий Азаров отметил, что передача стадиона из федеральной в региональную собственность не будет форсироваться.
Серьёзных финансовых вливаний от ФК "Крылья Советов" не потребуется: "Уже достигнуты договорённости с министром Павлом Колобковым о том, что матчи на "Самара Арене" не будут обременительными для КС"
Роль клубов в ходе заседания выделил Президент: “В идеале у каждого стадиона должна быть команда, а у команды стадион. Команда не должна быть пасынком, считать копейку, чтобы играть на новой арене. Клуб должен быть хозяином стадиона и вести работу по коммерческому использованию", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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