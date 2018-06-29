В Исаклинском районе Дмитрий Азаров побывал на Спартакиаде работающей молодежи в местном ФОК "Победа"

75

Поздравляя участников, Дмитрий Азаров отметил важность того факта, что профессионалы находят время для активных занятий спортом."Надеюсь, что эта добрая традиция получит развитие, - отметил Дмитрий Азаров, - И будут проводиться соревнования не только среди рабочей молодежи, получит развитие и семейный спорт. Вы занимаете активную жизненную позицию, и люди за вами пойдут!”Глава региона осмотрел и сам ФОК - долгострой, открытия которого ждали 10 лет.В итоге, когда комплекс достроили, название "Победа" жители выбрали сами путём голосования.Общая стоимость проекта 126 млн рублей."Мы должны строить такие объекты дешевле”, - заметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.