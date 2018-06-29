В Исаклинском районе Дмитрий Азаров побывал на Спартакиаде работающей молодежи в местном ФОК "Победа"
29 июня 2018 21:19
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Поздравляя участников, Дмитрий Азаров отметил важность того факта, что профессионалы находят время для активных занятий спортом.
"Надеюсь, что эта добрая традиция получит развитие, - отметил Дмитрий Азаров, - И будут проводиться соревнования не только среди рабочей молодежи, получит развитие и семейный спорт. Вы занимаете активную жизненную позицию, и люди за вами пойдут!”
Глава региона осмотрел и сам ФОК - долгострой, открытия которого ждали 10 лет.
В итоге, когда комплекс достроили, название "Победа" жители выбрали сами путём голосования.
Общая стоимость проекта 126 млн рублей.
"Мы должны строить такие объекты дешевле”, - заметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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