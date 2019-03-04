В Госдуму направлен законопроект о соцдоплатах к пенсии
4 марта 2019 23:28
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Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что первые выплаты по законопроекту пенсионеры должны получить до 1 июля.
Причём неработающие пенсионеры должны получить доплату, которая им не была начислена с 1 января 2019 года. В правительстве отметили, что увеличение выплат коснётся порядка четырёх миллионов пенсионеров.
Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Российский лидер отметил, что индексация пенсий с 1 января этого года привела к тому, что доходы пенсионеров оказались выше прожиточного минимума. В этой связи многим россиянам перестали выплачивать социальные доплаты, и Путин поручил эту проблему исправить. Глава государства пояснил, что пенсии сначала будут доводить до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию.
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