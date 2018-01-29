В Госдуме предложили ввести опознавательные знаки для владельцев огнестрельного оружия
29 января 2018 23:55
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Нововведения коснутся владельцев всех видов огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного и травматического. По словам Нилова, это около 8 млн человек по России.
Депутат пояснил, что для полицейских и силовиков порядок ношения оружия строго регламентирован. При этом сотрудники ЧОП и частные лица имеют право вообще никак не обозначать наличие пистолета.
Законопроект предлагает ввести для людей с пистолетом или ружьем такие же обозначения, как для полицейских. Это может быть значок или яркий жилет. Отсутствие опознавательного знака повлечет наказание, применение оружия при отсутствии знака будет считаться отягчающим обстоятельством, даже если речь идет о самообороне.
«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — считает Нилов.
Первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия») заявил РБК, что не видит «практического смысла» в инициативе Олега Нилова, и сомневается, что она может получить поддержку. «Я не вижу, чтобы это предложение носило какую-то прагматическую нагрузку. Если мы хотим добиться того, чтобы было видно, что у человека есть оружие, это достигается очень простым способом — запретом на скрытое ношение оружия, по этому пути идут многие законотворцы в мире. Но у нас большинство оружия, которое есть в обороте [у граждан], — это длинноствольное оружие, скрытое ношение которого в принципе невозможно. Короткоствольное огнестрельное оружие в обороте у минимального числа людей», — сказал он. Также Валеев отметил, что анализ правоприменительной практики показывает, что «основой или причиной совершения преступления скрытое ношение оружия в принципе никогда не является, потому я не вижу, какую цель мы хотим достигнуть [принятием этого законопроекта]».
В сентябре 2017 года Росгвардия предложила внести ряд поправок в закон «Об оружии». В частности, срок действия лицензии предложено продлить с пяти до 15 лет. Кроме того, проект ужесточает правила выдачи лицензии на оружие. Основанием для отказа будет считаться наличие судимости за тяжкое преступление или за преступление, совершенное в состоянии опьянения, или заключения о том, что гражданин может представлять «повышенную опасность нарушения прав и свобод граждан».
Ведомство также выступало за полный запрет свободной продажи духового оружия. Сейчас маломощные (дульная энергия до 7,5 Дж) пневматические пистолеты и винтовки можно купить без лицензии, однако после инцидента с ивантеевским стрелком эту практику предложено пересмотреть.
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