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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счётчик газа

28 января 2019 23:42
76
Также депутаты рассматривают вариант освободить
В Госдуме предложили облагать штрафом граждан, отказывающихся устанавливать счётчик газа в своём жилище. Об этом заявил глава Комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный в беседе с журналистами, передает life.ru.

— Штрафовать потребителя, который не допустил поставить счётчик, чтобы у него была административная ответственность для этого, — сказал Завальный.

Помимо этого, по его словам, внесли поправки, которые освободят "Газпром" от ответственности устанавливать счётчики в случае, если потребитель не допустил их установку.

Он напомнил, что до 2012 года все жители России, имеющие дома газ, должны были установить счётчики. И раз этот вопрос до сих пор не решён, значит, эта ответственность лежала на поставщике.

Парламентарий заявил, что рано или поздно система социального учёта по газовым счётчикам позволит "решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу". 
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Комментарии



Политика региона
28 января 2019  23:42
Также депутаты рассматривают вариант освободить
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счётчик газа
Также депутаты рассматривают вариант освободить "Газпром" от ответственности устанавливать счётчики в случае, если потребитель не допустил их установку.  Политика региона
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