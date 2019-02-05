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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме предложили проводить для старшеклассников уроки отцовства

5 февраля 2019 15:31
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Зампред Комитета Государственной думы РФ по образованию Борис Чернышов заявил агентству "Москва", что с российскими школьниками необходимо проводить уроки отцовства.

"Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно." 



Фото: © Pixabay
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Комментарии



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