В Госдуме предложили проводить для старшеклассников уроки отцовства

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Зампред Комитета Государственной думы РФ по образованию Борис Чернышов заявил агентству "Москва", что с российскими школьниками необходимо проводить уроки отцовства."Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно."Фото: © Pixabay