В Госдуме предложили проводить для старшеклассников уроки отцовства
5 февраля 2019 15:31
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Зампред Комитета Государственной думы РФ по образованию Борис Чернышов заявил агентству "Москва", что с российскими школьниками необходимо проводить уроки отцовства.
"Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно."
Фото: © Pixabay
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