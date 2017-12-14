Я нашел ошибку
Главные новости: 
Перед концертом у всех гостей будет возможность ознакомиться с многолетней историей ДК «Чайка» с помощью фотовыставки, которая будет представлена в фойе дома культуры.
В поселке Управленческий состоится праздничный концерт, посвященный 55-летию ДК «Чайка»
В работе реставраторы используют 3D-сканеры и 3D-принтеры.
В СамГТУ используют технологии 3D-реставрации при восстанавлении деталей памятника Чапаеву
12-й класс компенсирует дополнительный месяц летних каникул.
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год и сдвинуть начало учебного года на 1октября
Журавлева начинала с тренерской работы, затем попробовала себя в судействе. Далее последовало интенсивное обучение премудростям рапирного фехтования, повышение квалификации и успешная сдача экзаменов FIE с получением статуса арбитра международной категори
Тренер спортивной команды ЦСКА/Самара по фехтованию Наталья Журавлева вошла в тройку лучших судей мира
В них примут участие более 1000 спортсменов из 27-ми регионов России, а также из Казахстана.
В Тольятти пройдут VII всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы»
Юрий Рожин рассказал журналистам об итогах проводимой проверки касательно срока годности конфет, которые раздаются детям к Новому году от имени врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Юрий Рожин: «Конфеты свежие, произошла техническая ошибка. Ответственные понесут наказание»
Владимир Путин в 13-й раз провел большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов. Самое главное — в обзоре РБК.
Собрали все главные ответы Путина на только что завершившейся большой пресс-конференции в одном обзоре
Все желающие – посетители экспозиций, смогут присоединиться к беседе.
В конференц-зале исторического парка «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» краевед Михаил Перепелкин проведет открытую лекцию
сегодня  Четверг, 14 декабря, 22:06
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/12:
USD 59.14
0.3
EUR 69.47
0.17
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год и сдвинуть начало учебного года на 1октября

14 декабря 2017 20:19
126
12-й класс компенсирует дополнительный месяц летних каникул.
Как пишет РБК, депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) обратился к главе Минобрнауки Ольге Васильевой с предложением продлить обучение в школах на год. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Власова, во время обучения в 12-м классе ученики должны заниматься профориентацией. Депутат считает, что помогать с выбором профессии нужно на уровне школы.

«Ученикам сложно определить ту сферу, в которой они могут самореализоваться», — отметил он. По мнению парламентария, подростки часто ​принимают неверное решение под влиянием родителей или моды. Власов считает, что именно это является причиной того, что многие выпускники вузов работают не по той специальности, которой обучались.

Депутат также предложил сдвинуть начало учебного года на 1 октября. По его мнению, дополнительный месяц летних каникул компенсирует 12-й класс. Кроме того, родители школьников смогут брать отпуска в сентябре, что принесет положительный экономический эффект, если они будут отдыхать в России.

Сейчас полное среднее образование длится 11 лет.

В начале августа депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект закона, позволяющего муниципалитетам по желанию переносить начало учебного года на 1 октября. Идею они объяснили климатическими условиями России: по их мнению, сдвиг каникул позволит более эффективно распорядиться теплым временем года. В Минобрнауки ответили, что не готовы к таким новшествам. В ведомстве добавили, что вопрос уже обсуждался ранее и ни родители, ни педагоги не одобрили такое решение.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 декабря 2017  20:19
12-й класс компенсирует дополнительный месяц летних каникул.
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год и сдвинуть начало учебного года на 1октября
12-й класс компенсирует дополнительный месяц летних каникул.   Политика региона
125
14 декабря 2017  19:32
Юрий Рожин рассказал журналистам об итогах проводимой проверки касательно срока годности конфет, которые раздаются детям к Новому году от имени врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Юрий Рожин: «Конфеты свежие, произошла техническая ошибка. Ответственные понесут наказание»
Юрий Рожин рассказал журналистам об итогах проводимой проверки касательно срока годности конфет, которые раздаются детям к Новому году от имени врио... Политика региона
126
13 декабря 2017  23:16
Очередные претенденты на пост главы Самары - юрист и безработная пенсионерка
Очередные претенденты на пост главы Самары - юрист и безработная пенсионерка
  Политика региона
1080
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1986
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1376
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1302
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5514
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2038
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8959
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2687
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10451
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3076
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2534
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1664
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2041
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1930
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1620
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3257
Весь список

Мероприятия
В поселке Управленческий состоится праздничный концерт, посвященный 55-летию ДК «Чайка»
В ДК «Металлург» состоится творческая встреча с артистом Виктором Мирным
В Самаре наградили победителей творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
Весь список
Популярное
за сегодня

Очередные претенденты на пост главы Самары - юрист и безработная пенсионерка

925

На 40-летнего самарца, ударившего 13-летнего одноклассника дочери в школе, заведено уголовное дело

776
за неделю

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1717

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

1676
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда