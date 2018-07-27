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Неналоговые платежи формально находятся за пределами налоговой системы и регулируются отдельными отраслевыми законами и нормативными актами. Ими же определяются база исчисления, ставки, порядок уплаты.
В Госдуме предложили приравнять неналоговые платежи к госпошлинам и перенести их в Налоговый кодекс
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В Госдуме предложили приравнять неналоговые платежи к госпошлинам и перенести их в Налоговый кодекс

27 июля 2018 20:18
153
Неналоговые платежи формально находятся за пределами налоговой системы и регулируются отдельными отраслевыми законами и нормативными актами. Ими же определяются база исчисления, ставки, порядок уплаты.
Все неналоговые платежи должны быть включены в Налоговый кодекс, включая те, что не обладают признаками налогов, а вместо формирования отдельного перечня их стоит внести в главу «Государственная пошлина», следует из рекомендаций комитета Госдумы по бюджету и налогам, подготовленных по итогам парламентских слушаний на тему основных направлений бюджетной политики. РБК ознакомился с документом.

Неналоговые платежи формально находятся за пределами налоговой системы и регулируются отдельными отраслевыми законами и нормативными актами. Ими же определяются база исчисления, ставки, порядок уплаты. По данным Минэкономразвития, в полный перечень неналоговых платежей входит 74 платежа, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом обсуждений этого вопроса.

Как писал Минфин в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в 2017 году неналоговая нагрузка на экономику (сборы и неналоговые платежи, уплачиваемые организациями и предпринимателями в бюджеты) составила 0,79% ВВП (0,74% в 2016 году) при общей фискальной нагрузке 31,08% ВВП.

Неналоговая нагрузка — одна из ключевых проблем для бизнеса, на которую неоднократно жаловались представители деловых объединений: если ставки налогов традиционно закрепляются на одном уровне на несколько лет, то в отношении неналоговых платежей регулирование менее жесткое. Вопрос внесения таких платежей в НК обсуждается уже не первый год.

В проекте «Основных направлений», которые Минфин представил в начале июля, предлагается часть платежей, обладающих признаками налогов, перенести в Налоговый кодекс, для остальных же появится закрытый перечень с едиными правилами регулирования. Основными «претендентами» на включение в НК являются плата за проезд большегрузов по федеральным трассам (система «Платон»), курортный и экологический сборы, утилизационный сбор, плата за негативное воздействие на окружающую среду, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования. Для взносов в Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд, которые формально являются неналоговыми платежами, в Кодексе уже действует отдельная глава.

Профильный комитет Думы поддерживает идею включения неналоговых платежей, имеющих налоговую природу, в НК, следует из заключения. Но что касается отдельного закона, регулирующего порядок исчисления и взимания неналоговых платежей, то сам по себе он не будет «иметь самостоятельного предмета правового регулирования», пишут депутаты. В связи с этим платежи, не имеющие признаков налога, комитет считает целесообразным включить в главу 25 «Государственная пошлина» НК РФ.

Пресс-служба Минэкономразвития сообщила РБК, что сейчас к включению в Налоговый кодекс предлагается семь обязательных платежей и еще пять платежей могут быть включены в раздел о госпошлинах. «Данные платежи являются лишь частью большого массива обязательных платежей, предусмотренных законодательством. Вопрос регулирования остальных неналоговых платежей сейчас решается», — отметили в ведомстве.

«Так как у отдельного закона нет самостоятельного предмета правового регулирования, то нет и основания для отдельного закона», — считает глава аналитического департамента «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. По его мнению, все регулирование должно быть в рамках Бюджетного и Налогового кодекса, потому что все неналоговые платежи — это на самом деле налоги и сборы, просто «не признанные официально таковыми путем их кодификации, включения их в НК». «Реестр — это инструмент, а где ему быть — это технический вопрос», — добавил Зарипов.

«Любые платежи, которые имеют признаки обязательных платежей за совершение в отношении плательщиков сборов юридически значимых действий или за осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности на определенной территории, должны подчиняться правилам НК. Если их закрепить в НК, то плательщикам будут понятны права и обязанности», — говорила партнер PwC Legal Раиса Алексахина.

РБК направил запрос в Минфин.

Новый порядок

Представители бизнес-сообщества неоднозначно высказывались о включении неналоговых платежей в НК. По их мнению, это создает риск переноса на такие платежи всех карательных мер, предусмотренных в Налоговом кодексе, например, уголовное преследование, приостановление операций по счетам, штрафы, пени и т.д. (в частности, такую позицию высказывала Торгово-промышленная палата).

По словам руководителя практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александра Овеснова, налогоплательщикам есть чего опасаться при переносе неналоговых платежей в НК — от введения уголовной ответственности за уклонение от их уплаты, как это произошло после передачи в ФНС функций по администрированию страховых взносов, до блокировки всех банковских счетов организации налоговыми органами за непредставление отчетности по сбору.

«Формулировка, обозначенная Минфином в «Основных направлениях» (подразумевает, что большая часть неналоговых платежей не будет включена в НК. — РБК), более приемлема для бизнеса», — говорит замдиректора департамента законотворческой деятельности ТПП РФ Александр Селиванов. Он считает, что создание исчерпывающего перечня неналоговых платежей, определенного федеральным законом, позволит оперативно систематизировать все эти обязательные платы.

При переносе платежей в статус пошлин причин для беспокойства у бизнеса быть не должно, считает партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский: «Если ты не заплатил пошлину, то просто не получишь от государства услугу, которая тебе нужна». Согласно законодательству, пошлина уплачивается до получения от государства услуг, а ее неуплата влечет отказ в их предоставлении, но не применение штрафа, пояснил юрист.


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Комментарии



Политика региона
27 июля 2018  20:18
Неналоговые платежи формально находятся за пределами налоговой системы и регулируются отдельными отраслевыми законами и нормативными актами. Ими же определяются база исчисления, ставки, порядок уплаты.
В Госдуме предложили приравнять неналоговые платежи к госпошлинам и перенести их в Налоговый кодекс
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