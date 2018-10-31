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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей

31 октября 2018 22:20
87
По мнению инициаторов — депутатов от КПРФ, треть бюджетных расходов всё равно вернётся государству.
В Госдуму внесён законопроект о повышении до 25 тысяч рублей прожиточного минимума в России. Документ размещён в электронной базе данных этой палаты парламента, передает life.ru.

Инициаторы документа — группа депутатов от КПРФ во главе с главой партии Геннадием Зюгановым.

— Начиная с 2019 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить как величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации в размере не менее 25 000 рублей в месяц, — отмечают авторы в пояснительной записке к законопроекту.

По их мнению, в случае установления такого прожиточного минимума, треть направленных на это средств вернётся в бюджет в виде выплат, взносов и подоходного налога с граждан.

Сейчас прожиточный минимум зависит от региона и составляет около 10 тысяч рублей. 
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Комментарии



Политика региона
31 октября 2018  22:20
По мнению инициаторов — депутатов от КПРФ, треть бюджетных расходов всё равно вернётся государству.
В Госдуме предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей
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