В Госдуме предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей
31 октября 2018 22:20
87
Инициаторы документа — группа депутатов от КПРФ во главе с главой партии Геннадием Зюгановым.
— Начиная с 2019 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить как величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации в размере не менее 25 000 рублей в месяц, — отмечают авторы в пояснительной записке к законопроекту.
По их мнению, в случае установления такого прожиточного минимума, треть направленных на это средств вернётся в бюджет в виде выплат, взносов и подоходного налога с граждан.
Сейчас прожиточный минимум зависит от региона и составляет около 10 тысяч рублей.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
31 октября 2018 22:20
По мнению инициаторов — депутатов от КПРФ, треть бюджетных расходов всё равно вернётся государству. Политика региона
86
31 октября 2018 21:40
В рамках заседания обсуждались два ключевых вопроса, один из которых касался социально-экономического развития региона. Политика региона
150
31 октября 2018 20:12
Обсуждались актуальные вопросы развития региона и проблемные моменты, где требуется поддержка парламентариев. Политика региона
155
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
553
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
425
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
422
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
480
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
591
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
572
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
629
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
564
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1132
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
888
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1268
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1328
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2444
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1837
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2011
Мероприятия