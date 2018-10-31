В Госдуме предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей

87

Инициаторы документа — группа депутатов от КПРФ во главе с главой партии Геннадием Зюгановым.— Начиная с 2019 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить как величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации в размере не менее 25 000 рублей в месяц, — отмечают авторы в пояснительной записке к законопроекту.По их мнению, в случае установления такого прожиточного минимума, треть направленных на это средств вернётся в бюджет в виде выплат, взносов и подоходного налога с граждан.Сейчас прожиточный минимум зависит от региона и составляет около 10 тысяч рублей.