В Госдуме предложили отправить на "Евровидение" Иосифа Кобзона и хор имени Александрова
18 февраля 2017 18:50
119
"Мое предложение: дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова на 9 мая в Киев (на конкурс), а если они (Украина) откажут по каким-то там причинам, давайте примем соответствующие меры", - заявил в пятницу, 17 февраля, в ходе пленарного заседания Госдумы депутат, слова которого приводит РИА "Новости".
При этом Нилов сравнил организацию "Евровидения" в Киеве с интервенцией. "Одна интервенция готовится на таком культурном, что ли, фланге. Именно на 9 мая в Киеве - матери городов русских - назначен конкурс "Евровидения", причем такое впервые. Никогда 9 мая "Евровидение" не начиналось, при попытке известных сил (конкурс) может превратиться в шабаш" (цитата по ТАСС), - сказал парламентарий.
Украина получила право принимать "Евровидение" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в прошлом году. Конкурс пройдет в столице страны Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.
Представитель России выступит в первой части второго полуфинала, где также примут участие исполнители из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии. Всего на "Евровидении-2017" выступят певцы из 43 стран.
Россия пока не определилась с кандидатом. Отбор на участие в смотре исполнителя от РФ в этом году проводит Первый канал. В январе сообщалось, что на "Евровидение" может поехать 32-летний финалист шоу "Голос" Александр Панайотов. Однако позже представители канала заявили журналистам, что решение о российском участнике пока не принято. Панайотов участвовал в российском отборе на конкурс "Евровидение" в 2005, 2007, 2008 и 2010 годах, а также от Украины в 2009 году. В 2016 году он стал финалистом шоу "Голос".
Напомним, уроженец города Часов Яр Украинской ССР Иосиф Кобзон в 2015 году был включен Министерством культуры Украины в черный список российских и мировых деятелей культуры, которые, по мнению Киева, "создают угрозу национальной безопасности" страны. Тогда в перечень вошли более 80 человек, затем власти Украины пополнили список.
Что касается Ансамбля имени Александрова, накануне хор, солисты, оркестр и артисты балета главного армейского коллектива России представили новичков во время концерта на сцене Центрального академического Театра Российской армии, сообщает "Российская газета". 64 участника ансамбля погибли в авиакатастрофе самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию. Лайнер упал в Черное море утром 25 декабря 2016 года. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту. После этой трагедии был объявлен набор в ансамбль.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
18 февраля 2017 19:59
В тексте указа отмечается, что эти меры действуют "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской... Политика региона
95
18 февраля 2017 19:21
Собравшиеся приняли резолюцию, главными требованиями которой стали возврат всех отобранных с 2017 года у самарских пенсионеров по решению Правительства... Политика региона
1858
18 февраля 2017 18:50
Россия пока не определилась с кандидатом. Отбор на участие в смотре исполнителя от РФ в этом году проводит Первый канал. Политика региона
118
Выборы 2016
6 октября 2016 10:46
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2016
1191
3 октября 2016 09:50
Сторонники идеи лишения полномочий депутатов-списочников решением фракции внесут законопроект на рассмотрение. Выборы 2016
599
28 сентября 2016 12:26
Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев. Выборы 2016
1058
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1197
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
739
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
5009
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1997
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2597
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1646
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1346
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2456
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2318
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11457
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9428
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5801
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают