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В Госдуме предложили отправить на "Евровидение" Иосифа Кобзона и хор имени Александрова
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В Госдуме предложили отправить на "Евровидение" Иосифа Кобзона и хор имени Александрова

18 февраля 2017 18:50
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Россия пока не определилась с кандидатом. Отбор на участие в смотре исполнителя от РФ в этом году проводит Первый канал.
Как сообщает newsru.com, заместитель председателя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил направить от России на музыкальный конкурс "Евровидение-2017" в Киев певца Иосифа Кобзона и Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

"Мое предложение: дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова на 9 мая в Киев (на конкурс), а если они (Украина) откажут по каким-то там причинам, давайте примем соответствующие меры", - заявил в пятницу, 17 февраля, в ходе пленарного заседания Госдумы депутат, слова которого приводит РИА "Новости".

При этом Нилов сравнил организацию "Евровидения" в Киеве с интервенцией. "Одна интервенция готовится на таком культурном, что ли, фланге. Именно на 9 мая в Киеве - матери городов русских - назначен конкурс "Евровидения", причем такое впервые. Никогда 9 мая "Евровидение" не начиналось, при попытке известных сил (конкурс) может превратиться в шабаш" (цитата по ТАСС), - сказал парламентарий.

Украина получила право принимать "Евровидение" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в прошлом году. Конкурс пройдет в столице страны Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Представитель России выступит в первой части второго полуфинала, где также примут участие исполнители из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии. Всего на "Евровидении-2017" выступят певцы из 43 стран.

Россия пока не определилась с кандидатом. Отбор на участие в смотре исполнителя от РФ в этом году проводит Первый канал. В январе сообщалось, что на "Евровидение" может поехать 32-летний финалист шоу "Голос" Александр Панайотов. Однако позже представители канала заявили журналистам, что решение о российском участнике пока не принято. Панайотов участвовал в российском отборе на конкурс "Евровидение" в 2005, 2007, 2008 и 2010 годах, а также от Украины в 2009 году. В 2016 году он стал финалистом шоу "Голос".

Напомним, уроженец города Часов Яр Украинской ССР Иосиф Кобзон в 2015 году был включен Министерством культуры Украины в черный список российских и мировых деятелей культуры, которые, по мнению Киева, "создают угрозу национальной безопасности" страны. Тогда в перечень вошли более 80 человек, затем власти Украины пополнили список.

Что касается Ансамбля имени Александрова, накануне хор, солисты, оркестр и артисты балета главного армейского коллектива России представили новичков во время концерта на сцене Центрального академического Театра Российской армии, сообщает "Российская газета". 64 участника ансамбля погибли в авиакатастрофе самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию. Лайнер упал в Черное море утром 25 декабря 2016 года. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту. После этой трагедии был объявлен набор в ансамбль.


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Комментарии



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18 февраля 2017  18:50
Россия пока не определилась с кандидатом. Отбор на участие в смотре исполнителя от РФ в этом году проводит Первый канал.
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