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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме предложили отменить пошлины на ввоз электрокаров

15 января 2019 15:27
113
По мнению одного из депутатов, именно таможенные сборы мешают созданию в России полноценного рынка экологичного транспорта.
По мнению одного из депутатов, именно таможенные сборы мешают созданию в России полноценного рынка экологичного транспорта.
Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ввозные пошлины на электромобили и авто с гибридными двигателями. Свою идею он изложил в письме министру промышленности и торговли России Денису Мантурову, пишет life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

Парламентарий напомнил, что в стране пока нет массового производства электрокаров. По его мнению, отмена денежного сбора поможет россиянам перейти на более экологичный транспорт.

При этом Власов подчеркнул, что эта мера должна касаться не только новых, но и подержанных электромобилей, поскольку большинство российских автомобилистов покупает машины с пробегом.

— Путём отмены соответствующих пошлин на гибридные подержанные авто удастся очень сильно увеличить долю более экологически чистого транспорта в РФ, — отметил депутат.

Как ранее писал Лайф, в Москве за последний год почти в полтора раза возрос спрос на электрокары. 
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Комментарии



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