Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 3 февраля, 00:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/02:
USD 65.66
0.3
EUR 75.15
-0.05
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме предложили конфисковывать имущество у нарушителей госграницы

2 февраля 2019 21:08
115
Речь идёт о незаконном пересечении рубежей РФ на транспорте, который может нанести непоправимый вред гражданам.
Первый зампредседателя Комитета по обороне Госдумы Александр Шерин предложил ужесточить наказание за незаконное пересечение российских границ. По мнению члена ЛДПР, у нарушителей следует конфисковывать имущество, передает life.ru.

— Этот вид иной уголовно-правовой меры представляет собой принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества осуждённого лица, — приводит RT выдержку из соответствующего законопроекта.

Автор инициативы уточнил, что речь идёт о незаконном пересечении границ на механическом, самоходном плавающем транспорте или воздушном судне. Шерин объяснил, что зачастую нарушители используют средства передвижения, которые могут нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказалось два сотрудника СБУ. В Москве случившееся назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
2 февраля 2019  23:00
План должен быть подготовлен к началу традиционной серии сочинских совещаний по исполнению Гособоронзаказа.
Путин поручил подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе
План должен быть подготовлен к началу традиционной серии сочинских совещаний по исполнению Гособоронзаказа.  Политика региона
86
2 февраля 2019  22:28
Глава государства одобрил начало работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
Россия приостанавливает участие в ДРСМД
Глава государства одобрил начало работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.  Политика региона
85
2 февраля 2019  21:08
Речь идёт о незаконном пересечении рубежей РФ на транспорте, который может нанести непоправимый вред гражданам.
В Госдуме предложили конфисковывать имущество у нарушителей госграницы
Речь идёт о незаконном пересечении рубежей РФ на транспорте, который может нанести непоправимый вред гражданам.  Политика региона
110
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1131
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
843
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
828
Весь список


Видео
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
196
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
505
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
661
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
574
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
933
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1172
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1928
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1698
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1980
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2348
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2543
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3806
Весь список

Мероприятия
Впервые в Самаре. Танцы на льду в парке Дружбы!
В Самаре пройдут VII Зимние юридические игры
Самара присоединится к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные