В Госдуме предложили конфисковывать имущество у нарушителей госграницы
2 февраля 2019 21:08
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— Этот вид иной уголовно-правовой меры представляет собой принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества осуждённого лица, — приводит RT выдержку из соответствующего законопроекта.
Автор инициативы уточнил, что речь идёт о незаконном пересечении границ на механическом, самоходном плавающем транспорте или воздушном судне. Шерин объяснил, что зачастую нарушители используют средства передвижения, которые могут нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказалось два сотрудника СБУ. В Москве случившееся назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки.
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