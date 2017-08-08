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В Госдуме предлагают запретить ввозить импортный алкоголь из ЕС и США

8 августа 2017 23:55
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Лидер фракции «Справедливая Россия» уверен в необходимости отказаться от алкогольных напитков, произведенных в странах, наложивших на Россию санкции.
Как информирует РБК, ответом на принятие в США нового закона о санкциях в отношении России и ужесточение санкционного режима со стороны ЕС должно стать расширение продуктового эмбарго, уверен глава партии «Справедливая Россия» (СР) и партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

По словам политика, раз уж даже глава правительства России Дмитрий Медведев назвал недавние действия властей США началом «полноценной торговой войны», то и вести себя нужно, как на войне. «Любой агрессор должен понимать, что чем сильнее он бьет, тем сильнее получит ответ», — пояснил Миронов (цитата по сообщению пресс-службы СР).

К числу первоочередных ответных мер глава СР отнес распространение эмбарго на ввоз в Россию ряда продовольственных товаров из стран, участвующих в антироссийских санкциях, например, алкогольных напитков. «Спиртные напитки — такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка? Почему мы поддерживаем наших овощеводов, но отказываем в помощи российским виноделам?» — отметил Миронов.

Депутат признал, что запрет на ввоз алкоголя из стран Европы и США может ударить по любителям качественного джина и виски, однако не видит в этом ничего плохого. «Быть может, это хороший повод отказаться от спиртного, сэкономить семейный бюджет и сохранить здоровье», — отметил Миронов.

Кроме того, он призвал ввести запрет на ввоз в страну импортных косметических товаров и товаров бытовой химии, исключить из валютных резервов России казначейские облигации США и отказаться от использования на компьютерах госучреждений и предприятий программного обеспечения Microsoft.

Продуктовое эмбарго в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии было введено в августе 2014 года. Позднее в черный список добавили еще пять стран — Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

Первоначально к ввозу в Россию были запрещены все виды производимого в вышеназванных странах мяса крупного рогатого скота и домашней птицы, свинина, рыба и ракообразные, а также моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи. Впоследствии в список запрещенных продуктов несколько раз вносились изменения.

Предложения о распространении эмбарго на вино и другие алкогольные напитки звучали и ранее, однако запрет этот так и не был введен. В июне 2015 года глава Минсельхоза Александр Ткачев объяснил это тем, что российский рынок к введению такого запрета пока не готов.

«Если мы условно «закроем» вино, допустим, те же кондитерские изделия или что-то другое, это может очень плохо отразиться прежде всего на балансе продовольствия в нашей стране», — сказал министр, отметив, что отечественного вина недостаточно, чтобы удовлетворить потребности покупателей.

В начале июля 2016 года постановлением правительства срок действия эмбарго был продлен до 31 декабря 2017 года.

В ноябре 2016 года президент Владимир Путин на форуме ОНФ заявил, что Россия будет «тянуть» с отменой контрсанкций «как можно дольше». В июне 2017 года глава правительства России Дмитрий Медведев анонсировал продление эмбарго еще на год, до 31 декабря 2018 года.


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Комментарии



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8 августа 2017  23:55
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