В Госдуме предлагают запретить ввозить импортный алкоголь из ЕС и США

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По словам политика, раз уж даже глава правительства России Дмитрий Медведев назвал недавние действия властей США началом «полноценной торговой войны», то и вести себя нужно, как на войне. «Любой агрессор должен понимать, что чем сильнее он бьет, тем сильнее получит ответ», — пояснил Миронов (цитата по сообщению пресс-службы СР).К числу первоочередных ответных мер глава СР отнес распространение эмбарго на ввоз в Россию ряда продовольственных товаров из стран, участвующих в антироссийских санкциях, например, алкогольных напитков. «Спиртные напитки — такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка? Почему мы поддерживаем наших овощеводов, но отказываем в помощи российским виноделам?» — отметил Миронов.Депутат признал, что запрет на ввоз алкоголя из стран Европы и США может ударить по любителям качественного джина и виски, однако не видит в этом ничего плохого. «Быть может, это хороший повод отказаться от спиртного, сэкономить семейный бюджет и сохранить здоровье», — отметил Миронов.Кроме того, он призвал ввести запрет на ввоз в страну импортных косметических товаров и товаров бытовой химии, исключить из валютных резервов России казначейские облигации США и отказаться от использования на компьютерах госучреждений и предприятий программного обеспечения Microsoft.Продуктовое эмбарго в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии было введено в августе 2014 года. Позднее в черный список добавили еще пять стран — Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.Первоначально к ввозу в Россию были запрещены все виды производимого в вышеназванных странах мяса крупного рогатого скота и домашней птицы, свинина, рыба и ракообразные, а также моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи. Впоследствии в список запрещенных продуктов несколько раз вносились изменения.Предложения о распространении эмбарго на вино и другие алкогольные напитки звучали и ранее, однако запрет этот так и не был введен. В июне 2015 года глава Минсельхоза Александр Ткачев объяснил это тем, что российский рынок к введению такого запрета пока не готов.«Если мы условно «закроем» вино, допустим, те же кондитерские изделия или что-то другое, это может очень плохо отразиться прежде всего на балансе продовольствия в нашей стране», — сказал министр, отметив, что отечественного вина недостаточно, чтобы удовлетворить потребности покупателей.В начале июля 2016 года постановлением правительства срок действия эмбарго был продлен до 31 декабря 2017 года.В ноябре 2016 года президент Владимир Путин на форуме ОНФ заявил, что Россия будет «тянуть» с отменой контрсанкций «как можно дольше». В июне 2017 года глава правительства России Дмитрий Медведев анонсировал продление эмбарго еще на год, до 31 декабря 2018 года.