Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 30 января, 16:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/01:
USD 66.34
0.41
EUR 75.88
0.69
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме предлагают ввести запрет на курение за рулем

30 января 2019 16:06
1
Предлагается приравнять данное действие к такому нарушению, как общение по телефону во время управления автомобилем.
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выступил с предложением ввести запрет на курение за рулем. Он предлагает приравнять данное действие к такому нарушению, как общение по телефону во время управления автомобилем.

Все действия, связанные с курением, считает депутат, отвлекают водителя. В результате во время движения создается определенный уровень напряженности, водитель и другие участники движения подвергаются опасности. Если запрещено разговаривать за рулем, то необходимо запретить и курение за рулем, так как и в первом и во втором случае возникает одинаковая степень угрозы для здоровья и жизни граждан.

По действующему законодательству за разговор по телефону за рулем без использования специального устройства, которое позволяет общаться без рук, водитель наказывается штрафом в размере 1500 рублей.

Несколько лет назад, в 2015 году Российский союз молодежи выступал с аналогичным предложением: ввести запрет на курение за рулем. Но тогда проект не был одобрен, передает samarskie-voditeli.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
30 января 2019  16:06
Предлагается приравнять данное действие к такому нарушению, как общение по телефону во время управления автомобилем.
В Госдуме предлагают ввести запрет на курение за рулем
Предлагается приравнять данное действие к такому нарушению, как общение по телефону во время управления автомобилем.   Политика региона
0
29 января 2019  23:33
Так решил президентский совет по правам человека. Разбираемся, каким машинам запретят въезд в две столицы.
Любите старые машины? Прекрасно, но скоро въезд в Москву и Питер для вас будет закрыт
Так решил президентский совет по правам человека. Разбираемся, каким машинам запретят въезд в две столицы.  Политика региона
276
29 января 2019  20:07
Михаил Криштал доложил о перспективах развития образовательного учреждения, процессе прохождения вузом аккредитации.
Дмитрий Азаров встретился с ректором Тольяттинского государственного университета
Михаил Криштал  доложил о перспективах развития образовательного учреждения, процессе прохождения вузом аккредитации.   Политика региона
255
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1115
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
830
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
815
Весь список


Видео
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
413
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
546
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
506
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
890
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1103
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1303
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1870
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1645
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1918
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2289
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2508
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3755
Весь список

Мероприятия
Болельщиков приглашают в Загородный парк на "Ледовые гонки" от "Крыльев Советов"
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт
Чем заняться в Самарской области на этой неделе?
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные