В Госдуме предлагают ввести запрет на курение за рулем
30 января 2019 16:06
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Все действия, связанные с курением, считает депутат, отвлекают водителя. В результате во время движения создается определенный уровень напряженности, водитель и другие участники движения подвергаются опасности. Если запрещено разговаривать за рулем, то необходимо запретить и курение за рулем, так как и в первом и во втором случае возникает одинаковая степень угрозы для здоровья и жизни граждан.
По действующему законодательству за разговор по телефону за рулем без использования специального устройства, которое позволяет общаться без рук, водитель наказывается штрафом в размере 1500 рублей.
Несколько лет назад, в 2015 году Российский союз молодежи выступал с аналогичным предложением: ввести запрет на курение за рулем. Но тогда проект не был одобрен, передает samarskie-voditeli.ru.
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