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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме поддерживают повышение еще одного штрафа для водителей до 5 тысяч рублей

18 февраля 2019 18:49
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Лысаков отметил, что он за повышение штрафа до 5000 рублей за любые действия с гаджетами. И речь идет не только о телефонах и не только о разговорах по телефону. Любые манипуляции с гаджетами за рулем являются опасными.
Депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал о необходимости поднять до 5000 рублей штраф за использование любых гаджетов во время управления ТС. При этом депутат подчеркнул, что пока речь не идет об уже готовом законопроекте. Это предложение нуждается в проработке, передает samarskie-voditeli.ru.

Лысаков отметил, что он за повышение штрафа до 5000 рублей за любые действия с гаджетами. И речь идет не только о телефонах и не только о разговорах по телефону. Любые манипуляции с гаджетами за рулем являются опасными.

Депутат считает, что водитель не должен отвлекаться от управления автомобилем. Например, если разговариваешь по телефону по громкой связи, начинает действовать тоннельное сознание, когда человек не видит и не слышит, а реагирует на изменения в дорожной обстановке только на уровне рефлексов.

На данный момент действующим законодательством за разговор по телефону в момент управления ТС предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

 
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Комментарии



Политика региона
18 февраля 2019  18:49
Лысаков отметил, что он за повышение штрафа до 5000 рублей за любые действия с гаджетами. И речь идет не только о телефонах и не только о разговорах по телефону. Любые манипуляции с гаджетами за рулем являются опасными.
В Госдуме поддерживают повышение еще одного штрафа для водителей до 5 тысяч рублей
Лысаков отметил, что он за повышение штрафа до 5000 рублей за любые действия с гаджетами. И речь идет не только о телефонах и не только о разговорах по телефону.... Политика региона
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