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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме поддержали поправки представителей ОНФ, увеличивающие господдержку НКО и региональных СМИ

16 ноября 2017 15:06
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ) к бюджету, которые были направлены на значительное увеличение грантовой поддержки некоммерческих организаций (НКО) - с 4 до 8 млрд руб.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ) к бюджету, которые были направлены на значительное увеличение грантовой поддержки некоммерческих организаций (НКО) - с 4 до 8 млрд руб.

При этом на 600 млн руб. будет увеличена поддержка социально ориентированных НКО. Кроме того, с 350 до 550 млн руб. будут увеличена господдержка средств массовой информации, реализующих социально значимые проекты, в том числе поддержка региональных СМИ.
За несколько последних лет размеры президентских грантов, выделяемые для некоммерческих организаций, регулярно увеличивались. В 2017 г. заложенная на это сумма в бюджете составила уже 7 млрд руб. Однако во внесенном правительством РФ проекте бюджета на будущий год поддержка НКО была значительно урезана - до 4 млрд руб.

Активисты ОНФ сразу обратили внимание на то, что такое резкое уменьшение финансирования негативно скажется на самых разных аспектах работы некоммерческих организаций, занимающихся образовательной, экологической деятельностью, социальной поддержкой наиболее уязвимых слоев населения и т.д. По этой причине Народный фронт заявлял, что будет добиваться возвращения урезанных ранее средств.

В результате глава Минфина России Антон Силуанов пообещал доработать ряд социально значимых статей бюджета, в том числе вопросы увеличения грантовой поддержки НКО.

В свою очередь член Центрального штаба Народного фронта, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, депутат Наталья Костенко и председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов представили в комитет по бюджету и налогам поправки, которые предусматривают выделение в бюджете дополнительно 4 млрд руб. на гранты для НКО, которые поддержал профильный комитет.

«Некоммерческие организации, которые создаются для оказания услуг в социальной, благотворительной, культурной, образовательной областях, для защиты прав граждан и организаций, оказания юридической помощи и т. д., зачастую не имеют никаких других источников финансирования, кроме грантов. Новая система поддержки НКО пока еще не заработала, поэтому безусловно, нужно в максимальной степени сохранять гранты. Напомню, президент страны в ежегодном послании Федеральному собранию подчеркивал, что в работе некоммерческих организаций должно быть меньше бюрократизма и больше заботы о людях. И в таких вопросах, как помощь пожилым и инвалидам, поддержка семьи и детей, нужно больше доверять гражданскому обществу и некоммерческим организациям, которые часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях. Поэтому мы надеемся, что одобренная комитетом поправка будет принята Госдумой, и грантовая поддержка НКО сохранится на должном уровне», - прокомментировала Наталья Костенко.

По словам сопредседателя Центрального штаба Народного фронта, вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой, не менее важной является и поправка, на принятии которой также настаивали активисты ОНФ - об увеличении на 600 млн руб. поддержки, адресно выделяемой социально-ориентированным НКО. «Социально-ориентированные некоммерческие организации - это совсем не та строчка в бюджете, на которой можно безболезненно сэкономить. Они закрывают собой сферы, где государство действует наименее эффективно», - подчеркнула вице-спикер.

Помимо этого, одобрение профильного комитета Госдумы получила поправка Ольги Тимофеевой, вице-спикера Госдумы, эксперта ОНФ Петра Толстого и главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, члена Центрального штаба ОНФ Леонида Левина об увеличении на 200 млн руб. денежных средств, выделяемых в качестве государственной поддержки СМИ, которые реализуют социально значимые проекты.

«Благодаря ОНФ удается увеличивать суммы, направляемые на поддержку средств массовой информации, уже третий год подряд. Львиная доля дополнительных средств бюджета, предусмотренных согласно нашей поправке для поддержки СМИ, пойдет именно на поддержку региональных редакций, и это очень важно, так как они наименее экономически защищены, а эта поддержка позволяет им сохранять независимость, оставаться на плаву и по-прежнему освещать острые социальные темы на местах», - пояснила Тимофеева, сообщает пресс-служба ОНФ.


Фото:      iv.ranepa.ru
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Комментарии



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В Госдуме поддержали поправки представителей ОНФ, увеличивающие господдержку НКО и региональных СМИ
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