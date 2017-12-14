В Госдуме поддержали идею Путина расширить полномочия Росгвардии
14 декабря 2017 23:37
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Как отметил на заседании комитета первый зампредседателя Эрнест Валеев («Единая Россия»), в настоящее время законом вопрос об охране губернаторов не урегулирован. В первом чтении законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы 20 декабря, уточнил РБК глава комитета Василий Пискарев.
Законопроект, внесенный в Госдуму Владимиром Путиным 6 ноября, возлагает на гвардейцев задачу обеспечивать безопасность губернаторов. Росгвардия будет брать того или иного главу региона под охрану с разрешения главы государства, но за охрану придется платить самим охраняемым. Как отмечается в тексте законопроекта, «обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации осуществляется исключительно на договорной основе».
Как указывается в заключении правительства на законопроект, регионы будут получать средства на охрану «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций», а также «за счет средств бюджетов субъектов (за исключением межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)».
Тарифы на охранные услуги Росгвардии должно будет после принятия закона утвердить правительство, а все полученные таким образом доходы законопроект предписывает в полном объеме зачислять в федеральный бюджет.
Также законопроект предусматривает возможность направления бойцов Росгвардии на охрану не только губернаторов, но и «иных лиц». Охранять последних президент может приказать им и бесплатно: в документе говорится, что безопасность «иных лиц» должна обеспечиваться, «как правило, на договорной основе».
Согласно нынешнему закону о Росгвардии она отвечает за охрану «особо важных, режимных и других объектов в соответствии с перечнем, утвержденным правительством страны, а также имущества физических и юридических лиц по договорам».
С 2016 года в ведении Росгвардии находится ранее подконтрольное МВД федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», обеспечивающее военизированную (с правом на использование огнестрельного оружия) охрану органов государственной власти и коммерческих предприятий, а также сопровождение грузов, пультовую охрану и т.д.
Ранее президент расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Внесенный в феврале главой государства закон об этом был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и в июле вступил в силу.
Закон разрешил ФСО засекречивать персональные данные охраняемых ими должностных лиц и членов их семей. Исключение — персональные данные, которые требуется опубликовать или раскрыть в соответствии с федеральными законами.
Кроме того, сотрудники ФСО получили право на безвозмездной основе использовать аэропорты, аэродромы, посадочные площадки, морские и речные порты. Также в документе уточняются правила применения сотрудниками службы физической силы и оружия.
Фото: iz.ru
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