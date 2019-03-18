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В Госдуме ответили на предложение НАТО вернуть Крым Украине

18 марта 2019 17:54
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Полуостров вошел в состав РФ навсегда.
Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал заявление НАТО, которые предложили России вернуть Украине Крым, пишет газета "Известия".

По мнению парламентария, полуостров вошел в состав РФ навсегда.

«Крым вернулся в Россию навсегда и бесповоротно. Я не думаю, что в России к власти вновь, сейчас или в будущем, придут Хрущевы, которые согласны будут делать такие подарки, как тот, который был сделан, правда, в рамках Советского Союза, от РСФСР Украинской ССР», — цитирует Затулина РЕН ТВ.

Он отметил, что все основания Киева для того, чтобы считать Крым своим, связаны исключительно с «незаконным решение 1954 года», принятым советским лидером Никитой Хрущевым.

Депутат подчеркнул, что Украина 23 года «хозяйничала в Крыму», не сделав ничего для его развития.

Именно поэтому в Крыму на момент его возвращения в Россию было 193 украинские воинские части. И как вы знаете, ни одна из них не рискнула защищать эту так называемую украинскую территорию, добавил Затулин.

По его словам, все подобные заявления НАТО лишь приводят к тупику, так как Россия не собирается возвращать Крым.

«Крым вернулся, потому что этого хотели люди, которые все 23 года были заложниками ситуации... Мы Крым никуда не собираемся возвращать», — отметил парламентарий.

НАТО в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией заявило, что отказывается признавать итоги крымского референдума и предложила вернуть полуостров Украине.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа. 
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Комментарии



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