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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуме анонсировали проект легализации частных военных компаний

18 января 2018 17:03
247
Подобные законопроекты неоднократно вносили на обсуждение с 2012 года, однако каждый раз их отклоняли как противоречащие Конституции.
Как сообщает РБК, в Госдуме анонсировали проект легализации частных военных компаний. Подобные законопроекты неоднократно вносили на обсуждение с 2012 года, однако каждый раз их отклоняли как противоречащие Конституции. 

 Видео РБК здесь.
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