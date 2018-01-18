В Госдуме анонсировали проект легализации частных военных компаний
18 января 2018 17:03
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Видео РБК здесь.
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18 января 2018 23:50
"Жигулевская долина" — один из крупнейших технопарков в стране, и здесь работают как студенческие стартапы, так и крупные компании. Политика региона
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18 января 2018 17:31
Тематика встреч будет выстраиваться в зависимости от запроса общественности. Политика региона
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18 января 2018 17:03
Подобные законопроекты неоднократно вносили на обсуждение с 2012 года, однако каждый раз их отклоняли как противоречащие Конституции. Политика региона
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9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
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Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
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