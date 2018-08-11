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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Германии усомнились в обоснованности американских санкций против России

11 августа 2018 17:02
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В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения —
Обоснованность новых санкций, введенных США против России, вызывает много вопросов, заявил РИА Новости премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, принимавший участие в мероприятии, посвященном перспективам германо-российских отношений.

"Если США планируют новые санкции в связи с обращением в России с боевыми веществами, то у меня возникает много вопросов, начиная с самих обстоятельств дела. Я юрист, и поэтому я придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны. Сейчас у меня нет уверенности в этом", — сказал Вайль.

Он подчеркнул, что "справедливо обратное: нам не нужно еще больше санкций, нам нужно больше сотрудничества, больше диалога".

Новые санкции

Восьмого августа Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери". В их основу лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. США уже применяли его в марте, когда ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи, а также в отношении Сирии в 2013 году.

Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу 22 августа, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения. Второй, который могут ввести через 90 дней, включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — "категорически неприемлемой". Как заявил премьер Дмитрий Медведев, дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

 
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Комментарии



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