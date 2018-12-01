В Европарламенте задумались о приостановке соглашения о партнёрстве с Россией

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— Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы, — говорится в документе.В докладе уточняется, что Россия и Евросоюз тем не менее "останутся ключевыми партнёрами в обозримом будущем". Однако, по мнению европейских законодателей, сотрудничество с Москвой должно продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес для гарантии безопасности и мирного европейского порядка.Также в докладе говорится о том, что "проект "Северный поток — 2" повышает зависимость ЕС от российского природного газа и угрожает единому энергорынку Евросоюза".