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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Думе отказались от идеи считать сожительство браком

21 марта 2018 22:09
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Депутаты указали на необходимость поддержки семейных ценностей.
Думский комитет по законодательству на заседании во вторник, 20 марта, не поддержал поправки сенатора Антона Белякова в Семейный кодекс, приравнивающие сожительство к официальному браку, передает РБК.

Как заявил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»), приравнивание фактически брачных отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное ограничение прав граждан, поскольку заключение брака в ЗАГСе подразумевает «сознательный выбор».

«Кроме того, предложенные в законопроекте признаки фактических брачных отношений размыты: неясно, кто и с какого момента установит факт наличия такого брака (суд, нотариус, другие государственные органы или лица). А этот момент очень важен, поскольку именно с него, в соответствии с законопроектом, имущество сожителей будет являться совместной собственностью», — добавил Крашенинников.

«В современных условиях важнее повышать ценность брака и традиционных семейных отношений, а не создавать лазейки для узаконивания сожительства, резюмировал единоросс.

Сенатор Антон Беляков внес законопроект о легализации сожительства в Думу в конце января. Для признания союза «фактическими брачными отношениями» мужчина и женщина должны проживать совместно в течение пяти лет и вести общее хозяйство, объяснил автор инициативы. В случае наличия у пары общего ребенка срок совместного проживания, приравнивающий незарегистрированные отношения к браку, в законопроекте предлагалось сократить до двух лет.

Беляков в разговоре с РБК объяснял необходимость узаконивания совместного проживания тем, что в 2016 году было зафиксировано самое маленькое количество официально зарегистрированных браков за последние 20 лет.

Подобные инициативы появлялись и ранее. В 2015 году с предложением приравнять сожительство к официальному браку выступил адвокат Александр Добровинский. Он собирал подписи под проектом изменения Семейного кодекса.

По данным Росстата, число браков, заключенных в 2016 году, стало минимальным за последние 17 лет — менее семи зарегистрированных союзов на 1 тыс. человек. По данным Росстата, в 2017 году число браков выросло на 6,5%. В 2015 году этот показатель составлял почти восемь браков на 1 тыс. человек, в 2014-м — 8,4 официально зарегистрированных союза на 1 тыс. человек. Минимальное значение этого показателя было зафиксировано в 2000 году, когда на 1 тыс. человек приходились 6,2 зарегистрированных брака.


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Комментарии



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