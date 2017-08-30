В День знаний Михаил Бабич проведет Урок мужества в Нижегородском кадетском корпусе ПФО и посетит Православную гимназию
30 августа 2017 17:28
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Ожидается, что вместе с полномочным представителем участниками торжественных мероприятий в Нижегородском кадетском корпусе станут Герой Советского Союза, председатель Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Валерий Востротин, Герой Российской Федерации, глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, Герой Российской Федерации Павел Останин, Герой Российской Федерации, командир 45-ой отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ, гвардии полковник Вадим Паньков, Герой Российской Федерации, сотрудник Центра специального назначения ФСБ России Геннадий Прусаков, Герой Российской Федерации, начальник департамента Управления по внутренней политике Администрации Президента Российской Федерации Алексей
Романов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, заместитель командующего воздушно-десантными войсками по работе с личным составом, генерал-майор Виктор Купчишин и командование 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, внук генерала армии В.Ф.Маргелова Андрей Маргелов, мать погибшего военнослужащего 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии Антонина Пискунова и другие.
Именно Герои Советского Союза и Российской Федерации в новом учебном году проведут первый для кадет урок – Урок мужества.
Кроме того, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич осмотрит построенные, строящиеся и подлежащие реконструкции объекты инфраструктуры кадетского корпуса. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин великого освящения нового спального корпуса.
В ходе торжественной линейки Михаил Бабич вручит погоны новобранцам и примет участие в открытии мемориального комплекса с бюстом генерала армии В.Ф.Маргелову. Затем полномочный представитель Президента РФ в ПФО посетит
Православную гимназию во имя святого благоверного князя Александра Невского, на территории которой в июле текущего года был заложен Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
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