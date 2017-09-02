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В День знаний Герои Советского Союза и РФ провели «Урок мужества» для воспитанников Нижегородского кадетского корпуса ПФО
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В День знаний Герои Советского Союза и РФ провели «Урок мужества» для воспитанников Нижегородского кадетского корпуса ПФО

2 сентября 2017 14:35
115
Герои Советского Союза, Российской Федерации вспоминали ситуации, которые во многом повлияли на ход исторических событий, повлияли на формирование личностных качеств. А кадеты имели возможность получить более полную, объективную картину «из первых уст» с
В День знаний Герои Советского Союза и РФ провели «Урок мужества» для воспитанников Нижегородского кадетского корпуса ПФО

В День знаний полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил Нижегородский кадетский корпус ПФО им. генерала армии В.Ф.Маргелова и Православную гимназию во имя святого благоверного князя Александра Невского в г.Нижний Новгород, где принял участие в знаковых для учеников и учебных заведений мероприятиях.

В Нижегородском кадетском корпусе вместе с полномочным представителем участниками торжественных мероприятий стали Герой Советского Союза, председатель Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Валерий Востротин, Герой Российской Федерации, глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, Герой Российской Федерации Павел Останин, Герой Российской Федерации, командир 45-ой отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ, гвардии полковник Вадим Паньков, Герой Российской Федерации, сотрудник Центра специального назначения ФСБ России Геннадий Прусаков, Герой Российской Федерации, начальник департамента Управления по внутренней политике Администрации Президента Российской Федерации Алексей Романов, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, заместитель командующего воздушно-десантными войсками по работе с личным составом, генерал-майор Виктор Купчишин и командование 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, внук генерала армии В.Ф.Маргелова Андрей Маргелов, мать погибшего военнослужащего 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии Антонина Пискунова и другие.

Михаил Бабич и почетные гости осмотрели построенные, строящиеся и подлежащие реконструкции объекты инфраструктуры кадетского корпуса: автодром, стадион, административный корпус, ФОК, корпус дополнительного образования, воздушно-десантный городок, общевойсковую и штурмовую полосы препятствий, где с кадетами 10-11 классов будут проводиться тренировочные занятия (тактический бой, прохождение штурмовой полосы, укладка парашютов и т.п.), новый спальный корпус.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин великого освящения нового спального корпуса.

Во время торжественной линейки Михаил Бабич обратился к кадетам, их родителям и педагогам:

«Уважаемые гости, дорогие родители и наши кадеты-маргеловцы! Сегодня в Нижегородском кадетском корпусе им. Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова знаменательный день. В День знаний мы с вами отмечаем завершение строительства первой очереди кадетского корпуса. За этот год, как мы и планировали, у кадет появился новый спальный корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные объекты, воздушно-десантный комплекс, другие объекты инфраструктуры. Пройдет всего лишь год, и мы завершим строительство второй очереди, тогда появится учебный корпус, столовая, корпус дополнительного образования и все, что необходимо для учебы, спорта, досуга и воспитания наших ребят.

Сегодня особенный день, потому что 84 кадета, которые только приняты в кадетский корпус, впервые получат погоны. И свои погоны они получат из рук людей, которые всей своей жизнью, всей своей службой, совершив героические подвиги и отмеченные высшими наградами Родины, прославили воздушно-десантные войска наших Вооруженных сил.

Я хочу выразить слова благодарности Министру обороны Российской Федерации, генералу армии, Герою России Сергею Кужугетовичу Шойгу, потому что его личным решением за кадетским корпусом закреплены воздушно-десантные войска, и мы вместе создаем необходимую материально-техническую базу, проводим профессиональную подготовку наших кадет для того, чтобы они осознанно выбрали свой жизненный путь.

Особые слова благодарности правительству Нижегородской области и губернатору Нижегородской области Валерию Павлиновичу Шанцеву. Правительство области делает очень многое для развития материально-технической базы и образовательного процесса нашего кадетского корпуса.

Также особые слова благодарности генеральному партнеру – руководителю компании «Норильский никель» Владимиру Олеговичу Потанину, усилиями которого построен спальный корпус и созданы другие объекты инфраструктуры.

Хочу поблагодарить строителей, которые проделали большой объем работы.

Дорогие ребята, все это сделано для того, чтобы вы могли учиться, получать полноценное современное образование, развиваться физически и духовно, и чтобы всегда чтили и помнили традиции многих поколений десантников, которые прославили нашу Родину.

Чтите традиции, помните историю и создавайте будущее. В добрый путь!»

В ходе торжественной линейки Герои Советского Союза и Российской Федерации, полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский вручили новобранцам погоны, а также приняли участие в открытии мемориального комплекса с бюстом генерала армии В.Ф.Маргелова.

И именно Герои Советского Союза и Российской Федерации в новом учебном году провели первый для кадет урок – Урок мужества.

Полномочный представитель представил кадетам каждого из почетных гостей и рассказал об их героизме, решимости и мужестве. Их подвиги легли в основу художественных произведений, фильмов и стали примером для нескольких поколений.

Герои Советского Союза, Российской Федерации вспоминали ситуации, которые во многом повлияли на ход исторических событий, повлияли на формирование личностных качеств. А кадеты имели возможность получить более полную, объективную картину «из первых уст» с тем, чтобы более ясно и четко воспринимать историю, чтить традиции и гордиться своей страной.

Затем полномочный представитель Президента РФ в ПФО вместе с почетными гостями посетили Православную гимназию во имя святого благоверного князя Александра Невского в г.Нижний Новгород, на территории которой в июле текущего года был заложен Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Сегодня здесь установили памятную доску Герою России Дмитрию Жидкову, который учился в этой школе. В этом году в первый класс гимназии пошла его племянница. Всего же в этом году православная гимназия приняла 310 ребят, из них 75 первоклассников, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.


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Комментарии



Политика региона
2 сентября 2017  14:35
Герои Советского Союза, Российской Федерации вспоминали ситуации, которые во многом повлияли на ход исторических событий, повлияли на формирование личностных качеств. А кадеты имели возможность получить более полную, объективную картину «из первых уст» с
В День знаний Герои Советского Союза и РФ провели «Урок мужества» для воспитанников Нижегородского кадетского корпуса ПФО
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